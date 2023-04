Oglasio se Vladimir, kojeg su izbacili iz kviza "Najslabija karika": Gdje je obraz?

- Eto, dečko je počeo da zamuckuje, taktika, kaže. Nije taktika, sine moj. Ti ćeš to izgovoriti pred milion ljudi, a gdje je obraz? E, sad, da je to kraj moje avanture u kvizovima, nije. Kviz je moja ljubav i to će tako ostati - riječi su Vladimira Krnača (57), čovjeka zbog kojeg skoro 24 sata ne miruju društvene mreže.

Vladimirov lik i pamet dobro su poznati svima koji rado gledaju porodične kvizove u Srbiji. Poznat je i medicinskim radnicima, jer, pored toga što učestvuje često u kvizovima, Vladimir često i daje krv, do sada je dao najdragocjeniju tečnost više od sto puta. Za porodicu, suprugu i četvero djece, zarađuje teško, radeći kao građevinac, piše Blic.

Dao 22 tačna odgovora

Ovog puta, Vladimir u žižu javnosti nije ušao zbog znanja i brzine razmišljanja, već zbog nepravde koja mu je nanijeta tokom takmičenja u kvizu "Najslabija karika".

Naime, i pored toga što je dao 22 tačna odgovora na pitanja, što rijetko kome može da pođe za rukom, ostala dva takmičara, riješila su da ga proglase za najslabiju kariku. Ta odluka jeste u duhu kviza, ali, na društvenim mrežama, pa i u samom studiju, gdje je voditelj, slavni glumac, Nikola Kojo imao šta reći Jugoslavu i Miljanu koji su Vladimirovo ime napisali na tabli za ispadanje, reakcija je bila burna.

Vladimir je, kako kaže, očekivao da će protivnici posegnuti za taktikom u cilju toga da ga pobijede, ali u njemu je ostao osećaj gorčine i žal što nije imao priliku da kviz završi bez netačnog odgovora.

- Pretpostavio sam da će se tako nešto dogoditi. Neću sad da se hvalim, najvjerovatnije bi izgubili od mene. Računao sam na to da će me izbaciti, to su pravila kviza, legitimno je. Ali, najžalije mi je zbog 22 tačna odgovora do predzadnje runde, nije se još desio takav slučaj. Strašno me je zanimalo da li mogu da završim kviz bez netačnog odgovora, to bi bio presedan. Osjećaj je odvratan - kaže on za "Blic".