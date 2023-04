Ljubavna priča slavne glumice: On je imao 35, a ona 67 kad su se upoznali

Glumica Džoan Kolins (90) je prije neko veče uslikana kako uživa na večeri sa svojim mužem Persijem Gibsonom (58).

Par je viđen kako izlazi iz restorana, a zaljubljeni golupčići su išli ruku pod ruku i izgledali su presretno i prezadovoljno.

Tajna njenog izgleda

Glumica je oduševila svojim izgledom i i crno-bijelom kombinacijom i bijelom beretkom, a kako su njeni bliski prijatelji rekli za strane medije, tajna njenog izgleda je njen srećan život sa sadašnjim suprugom.

Uz ishranu bogatu avokadom, dimljenim lososom i "malo alkohola da život ne postane previše dosadan".

- Sreća koju joj donosi njena ljubav prema Persiju je ono zbog čega izgleda tako dobro, to je njena tajna - rekao je jedan njen prijatelj za Daily Mail.

Međutim, put do njene sreće je bio trnovit. Na njemu je prošla kroz četiri razvoda, a iskustvo sa njenim prvim mužem je nešto što je ostavilo posljedice za cijeli život.

- On je imao 31 godinu, a ja sam bila sedamaestogodišnja djevica. Drogirao me dok smo bili u njegovoj kući i usred noći sam došla sebi, probudila sam se u njegovoj dnevnoj sobi dok je bio intiman sa mnom. Tih bi dana moja majka rekla da sam "iskorištena". Sada to zovemo silovanje na sastanku - šokirala je glumica i potom istakla da ju je Rid kasnije pokušao prodavati starijim muškarcima za jednu noć po cijeni od 10.000 funti.

Međutim, sada je to daleko iza nje, a ona je od 2002. godine u srećnom braku sa holivudskim producentom Persijem Gibsonom.

Peta sreća

Njih dvoje su se upoznali 2000. godine kada je Persi imao 36, a Džoan Kolins 67 godina. Od tada su nerazdvojni.

- Činjenica da sam starija nije nam bila važna. Bilo je vrtoglavo, bilo je fantastično, a Persi i ja smo se ludo zaljubili. Konačno sam pronašla svoju pravu srodnu dušu - rekla je za BBC o njihovom susretu.

U to vrijeme Džoan je glumila u predstavi za kompaniju kojom je Gibson upravljao u San Francisku.

Kako je Džoan jednom prilikom istakla, upravo u velikoj razlici u godinima leži tajna njihove sreće.

– Hvala Bogu što sam se udala za nekoga ko je 30 godina mlađi od mene. Ne bih izdržala s nekim ko mi je vršnjak – rekla je glumica svojevremeno.

Persijeva bivša supruga je mislila da će joj se muž vratiti

Persi Gibson je prije Džoan Kolins bio u braku 12 godina. Supruga Sindi i on su bili razdvojeni u vrijeme kad je upoznao Džoan, ali ona se ona nadala da će se pomiriti.

- Džoan je upravo ona vrsta žene kakva nisam i ne bih željela da budem. Nikada nisam mislila da bi se opredijelio za nekog takvog. To je tako depresivno, baš kao da ga nikad nisam zaista upoznala. Ali ja ga i dalje volim i mislim da on voli mene. Stvar sa Džoan nikada neće potrajati, pa ću se boriti... i imat ćemo ono što smo imali - rekla je ona za Daily Mail kada se tek pročulo za vezu njega i glumice.

Nažalost po Sindi, "stvar sa Džoan" je potrajala i odmah nakon Dana zaljubljenih 2002. godine njih dvoje su se vjenčali pred porodicom i prijateljima u Londonu.

Od tada uživaju u skladnom i srećnom braku, ne skidaju osmijeh sa lica, a nakon brojnih turbulencija, glumica je pronašla sreću sa Persijem sa kojim je ove godine proslavila 21 godinu braka.