Voditeljica Naida Kundurović za „Avaz“ : Kroz bol se dolazi do mudrosti

Jeste li definitivno televizijski mikrofon okačili o klin?

- Ne bih davala finalne izjave s obzirom da me život naučio kako se sve u jednom trenutku može izmijeniti i uvijek ostavljam napola odškrinuta vrata, to me iskustvo naučilo. Ja sam od prošle godine na neplaćenom odsustvu s N1 televizije zbog završetka svog školovanja i drugog fakulteta, a to je Geštalt psihologija s obzirom da se školujem i za svoju drugu profesiju. Što se tiče televizije, ove godine simbolično proslavljam 20 godina svoje karijere zato što sam 2003. stala prvi put pred kamere, tako da je to jedan veliki jubilej.

Inače, koliko televizija crpi i troši čovjeka?

- Vjerujem da kvalitet života u mnogo čemu ovisi između balansa i privatnog i poslovnog. Odnosno ne dozvoliti da cijela ta karijera pojede čovjeka. Bivati izložen oku javnosti, raditi javni posao je još izazovnije, s obzirom da se svaka vaša pogreška motri pod mikroskopom, s obzirom da ste dostupni kritikovanju i od nepoznatih ljudi. Mnogo ste izloženi zapravo i osudama i kritikama. Ja sam se u jednom trenutku osjetila umornom i potrošenom, prvi put kad sam to osjetila, odlučila sam otići na postdiplomski studij u Amsterdam 2008. godine i tada je to osvježenje vrlo dobro došlo. Generalno smatram da čovjek treba uzimati pauzu od posla i karijere ma koliko je volio, jer tako možemo realnije sagledati situaciju.

U kojem trenutku se desilo Vaše duhovno buđenje?

- Moje buđenje se desilo 2012. godine otprilike kada se veliki komad svijeta probudio. Mislim da je to bilo nakon završenog famoznog Mayinog kalendara kada su ljudi mislili da dolazi smak svijeta, ali u suštini okončanje svijeta se nije desilo na taj način već na poimanje svijeta kakav je do tada postojao. Moje duhovno buđenje se desilo kroz susret s knjigom „Razgovori s Bogom“ od Nil Donald Volša, tako da sam jako bila sretna u tom trenutku. Duhovno buđenje je za mene bilo blagoslov jer smatram da jedino budan i svjestan čovjek može biti zdrav pripadnik društva.