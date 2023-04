Jadranka Matković završila u domu za stare: Izbačena iz vlastitog stana

Hrvatska glumica Jadranka Matković preživjela je pakao kada je izbačena iz sopstvenog stana u Zagrebu prije pet godina, nakon čega se i razboljela.

Za svoju bolest Jadranka tvrdi da uzrokovana stresom koji je preživjela zbog izbacivanja iz stana.

- Jedan doktor mi je savjetovao da izbacim to iz glave, jer, kada počnem vraćati film i razmišljati o tome, stvarno me dovodi do ivice ludila. Razboljela sam se, uništavalo me to, sve dok nisam spala na 39 kilograma i završila u bolnici. Nemoć da išta učinim bila je nepodnošljiva, zato sam i otišla u dom - rekla je za "Večernji list".