Jasmin Geljo za "Avaz": Pa, ljudi božiji, što dozvoliste da vas zavade potplaćeni političari

- Da, 29. aprila je premijera predstave „K'o da je meni lako“. To je komedija, a možemo je nazvati i smiješna tragikomedija. Jer svakome ko ima to, da ne spominjem i ne otkrivam, garant je imao te i takve, nekada presmiješne, a nekada gotovo tragične probleme. Predstava je nastala prošle godine u Torontu. Nekada je imala dva lika, ali je zbog tehničkih problema prerasla u monokomediju, da ne kažem dramu.

Nepotrebne stvari

Na Facebooku se redovno „obračunavate“ s današnjim društvom. Mislite li da to ima efekta?

- Ne obračunavam se s današnjim društvom. Pokušavam, na neki način, da eventualno ukažem na razne nepotrebne stvari koje se događaju tu u, kako ga ružno zovu, regionu. Mnoge evropske, pa i svjetske zemlje nas posmatraju kao prilično primitivne, a možemo mnogima biti primjer valjanosti i čestitosti, naravno ne u političkom smislu.

Dok je god ove politike, koja se trenutno događa i u Sarajevu i u regionu, bojim se da neće biti baš nekog napretka.

Postoje li neki novi planovi za "Audiciju"?

- Što se tiče novih planova za "Audiciju", to vam ne bih znao reći. Ali nikad se ne zna... Možda kada budemo slavili stogodišnjicu „Audicije“.

Šta bi Mima Šiš rekla na današnju BiH i Sarajevo?

- Mima Šiš bi vjerovatno rekla: "Pa, ljudi božiji, što dozvoliste da vas za sitne pare zavade potplaćeni političari i strani špijuni s domaćim jatacima? Osvijestite se više, vrijeme je."

Sin Filip

Jasminov 20-godišnji sin Filip glumi u filmskom hitu Džejmsa Kamerona (James Cameron) "Avatar: The Way of Water". Pitali smo ga ima li Filip u planu da uskoro posjeti očev rodni grad.

- Nadam se da će Filip doći sa mnom, ili da će me posjetiti u skorašnje vrijeme. Tako mi je rekao, a u njegove planove ne ulazim - govori nam Jasmin.

Izgleda mi kao da su na vlasti jataci osvajačkih zemalja... Pa što je gore, to njima čini bolje. A zašto? Zbog sitnih vlastitih ciljeva, a to dolazi iz kompleksa niže vrijednosti i seksualnih frustracija.