Nakon duge pauze stiže novi film Pedra Almodovara. Riječ je o kratkometražnom queer westernu "Strange Way of Life", u kojem zvijezda serije "The Last of Us" Pedro Paska (Pascal) i Itan Houk (Ethan Hawke) glume gej kauboje.



Tematika koja podsjeća na film "Brokeback Mountain" nije slučajna. Naime, Almodovar je bio prvi izbor za taj film, no na kraju nije bio angažiran te je oduvijek želio snimiti film ove tematike.