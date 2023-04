"Pod zastavom Muhameda": Entoni Kvin glumio je Hamzu

Dok je snimao film, konsultirao se s islamskim vjeroučiteljima i pokušao iskazati poštovanje prema islamu i islamskom pogledu na prikazivanje života njihovog poslanika. On je taj film posmatrao kao način premošćivanja jaza između zapadnog i islamskog svijeta, iskazujući to u intervjuu 1976. godine.

- Napravio sam ovaj film jer je to bila stvar lične prirode za mene. Osim produkcijske vrijednosti filma, film ima i svoju historiju, svoju intrigu i dramu. Osim svega toga mislim da je u tome bilo i nečega ličnog. Kao musliman koji živi na Zapadu osjetio sam da je moja dužnost i obaveza da kažem istinu o islamu. To je religija koja ima i više od 700 miliona sljedbenika a o kojoj se tako malo zna da me to iznenađuje. Mislio sam da bih trebao ispričati priču koja gradi most prema Zapadu.

Nominacija za Oskara

Film je nominiran za Oskara za najbolju muziku, koju je komponirao Moris Žar (Maurice Jarre.)

Glavne uloge tumače Entoni Kvin (Anthony Quinn), u ulozi Hamze te Irene Papas, Mišel Ansara...