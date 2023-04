Ovo je novi kralj čudovišta: Hoće li Godzilla i Kong udružiti snage?

Monsterverse, filmski svemir u kojem obitavaju Godzilla, Kong i ostali Titani, dobiva novi nastavak pod nazivom Godzilla x Kong: The New Empire.

Filmska kuća Legendary Entertainment objavila je teaser za film u kojem prvi put vidimo novog Titana kako sjedi na tronu koji okružuje gomila kostiju.

Šta je među kostima?

Kamera se polako pomiče unazad te nam otkriva da se među kostima nalaze lubanje Godzille i Konga. Posljednji kadar prikazuje detalj lica novog majmunolikog čudovišta i njegove plave svjetleće oči.

Godzilla x Kong: The New Empire pratit će King Konga i Godzillu u zajedničkoj borbi protiv ogromne prijetnje koja se skriva u našem svijetu. Novi film će nam dati uvid u historiju i porijeklo Titana, Otoka lubanja i bitke koja je dovela do nastanka ovih nevjerojatnih stvorenja.

Ovo je peti film u Monsterversu i drugi susret Godzille i Konga unutar istog filma. Monsterverse je započeo uspješnim rebootom Godzille iz 2014. godine. Iza njega slijede jednako uspješan Kong: Otok lubanja (2017.) i manje uspješan Godzilla: Kralj zvijeri (2019.), a posljednji u nizu je Godzilla vs. Kong iz 2021. godine, za koji se nije očekivalo da će postati toliki hit među gledaocima.

Godzilla x Kong: The New Empire režira Adam Vingard (Wingard), koji je režirao i originalni Godzilla vs. Kong, a scenaristi su Teri Rosio (Terry Rossio), Džeremi Slejter (Jeremy Slater) i Sajmon Beret (Simon Barrett). Svoje uloge u filmu će ponoviti Rebeka Hol (Rebecca Hall), Brajan Tajre Henri (Brian Tyree Henry) i Kajli Hotli (Kaylee Hottle), a pridružit će im se Den Stivens (Dan Stevens), Fala Čen (Chen), Aleks Ferns (Alex) i Rejčel Haus (Rachel House), piše Collider.

Riječ fanova

Izlazak teasera je oduševio fanove franšize koji nestrpljivo iščekuju novi film.

"Nemam riječi… Legendary je iznenada izbacio teaser i film je postao najiščekivaniji u Monsterverseu", "Nastavak koji trebamo, ali koji ne zaslužujemo", "Nadam se da će objaviti još promotivnih materijala", neki su od komentara fanova na YouTube-u.