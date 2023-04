Glumac za ulogu u novom filmu izgubio rekordnih 70 kilograma

Glumac je težio gotovo 180 kilograma i produkcijski tim mu je dao godinu dana da smrša za drugu polovinu filma kada su počeli snimati krajem 2020. Rilbuto je izgubio 70 kilograma za ulogu i sada drži rekord za najveću izgubljenu težinu, a slijedi ga Kristijan Bejl (Christian Bale), koji je navodno izgubio oko 30 kilograma za film The Machinist iz 2004.

- Primijetio sam promjenu u svojoj energiji i unutarnjem zdravlju, ne samo vanjskom. Ovaj film mi je promijenio život ne samo što se tiče karijere. Također mi je spasio život, doista vjerujem u to. Sada imam puno više energije i elana.

- On je zvijer koja mi nije dopustila da odustanem bez obzira na to kako sam se osjećao. Preporučujem da svako uzme trenera poput njega, koji je uvijek na vašoj strani bez obzira na sve. Vježbali smo šest puta sedmično. Kad god smo radili na treningu boksa, to mi se svidjelo. Stvarno mi je pomoglo da se uživim u lik - rekao je Rilbuto i dodao:

- Moj savjet onima koji žele smršavjeti, čak i u najtežim danima, onim danima kada ste najviše iscrpljeni, jest da vježbaju. Razgovarajte sa svojim trenerom ako ste potišteni, nemojte ići u ponor loše hrane. Iako je to, naravno, puno lakše reći nego učiniti.