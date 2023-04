Nastavak serije "Seks i grad": Vraća se omiljeni lik

Objavljen je prvi trailer za drugu sezonu serije "And Just Like That", spin-offa "Seksa i grada".

Glumačka ekipa

U drugoj sezoni pojavljuju se Sara Džesika Parker (Sarah Jessica Parker), Sintija Nikson (Cynthia Nixon), Kristin Dejvis (Davis), Mario Kantone (Cantone), Evan Hendler (Handler), Dejvid Ajgenberg (David Eigenberg), Nikol Ari Parker (Nicole) Ari, Sara Ramirez, Sarita Čaudhari (Choudhury), Kristofer Džekson (Christopher Jackson), Nial Kaningham (Niall Cunningham), Keti Eng (Cathy Ang) i Aleksa svinton (Alexa Swinton).

Bivši dečko

U traileru je prikazana i izjava Šarlotine i Harijeve kćerke Lili koja roditelje upozorava da je spremna izgubiti nevinost.

No, najveće iznenađenje druge sezone je Kerin bivši dečko Aidan koji se pojavljuje na kraju trailera.