Springer se prije pola godine zadnji put pojavio na TV-u

Američki televizijski voditelj Džeri Springer (Jerry) umro je u 80. godini nakon kratke bitke s karcinomom, a posljednji se put na televizijskim ekranima pojavio prije pola godine.

Sinatrina pjesma

Springer se takmičio u šou "Masked Singer", a iz njega je ispao u avgustu 2022. godine, i to mu je ujedno bio zadnji put da se pojavio na televiziji.

Springer je bio odjeven u kostim bube, a u posljednjem nastupu pjevao je pjesmu Franka Sinatre "The Way You Look Tonight".

Čim je skinuo masku, publika mu je počela klicati "Jerry, Jerry, Jerry", što mu je vikala i njegova publika kada je vodio emisiju The Jerry Springer Show.

Pjevačke sposobnosti

Žiri je tada nahvalio njegovu karijeru kao voditelja, ali i njegove pjevačke sposobnosti.

- Kada pjevam, ljudi se uključe i počinje rasprava oko toga koje sam note pogodio. To je onda i interaktivno - rekao je Springer.