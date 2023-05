Kevin Kostner se oglasio: Nisam prevario ženu

Nakon što je otkriveno da se slavni holivudski glumac Kevin Kostner (Costner, 68) i njegova 19 godina mlađa supruga Kristina Baumgarten (Christine Baumgartner) razvode nakon 18 godina braka, u medijima su se pojavile brojne špekulacije o razlozima razvoda.



"Nepomirljive razlike"

Manekenka i dizajnerica podnijela je zahtjev za razvod, a kao razlog je navela "nepomirljive razlike". Ipak, strani mediji navode da je mogućnost razvoda prevara glumca. Naime, društvenim mrežama kruže glasine da je Kevin navodno prevario suprugu s članicom ekipe serije "Yellowstone", no izvor blizak glumcu to negira.

- Kevin je bio jako iznenađen Kristininim postupcima, on očito ne želi razvod i primio bi je natrag. To je razočaravajuće, on voli nju i voli svoju djecu.

Netačne informacije

Nemam pojma zna li Kevin uopće koji su razlozi zbog kojih ona želi razvod - rekao je neimenovani glumčev prijatelj za Page Six, a Kostnerov predstavnik također je demantirao bilo kakve tvrdnje o varanju, ustvrdivši kako su "apsolutno netačne".