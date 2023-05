Snima se holivudski film o Međugorju

U izradi je veliki holivudski film o Međugorju, radnog naslova "Between the Mountains" s poznatim holivudskim producentom Lukasom Fosterom (Lucas), čovjekom koji je producirao poznate filmove poput "Man on Fire" i "Ford vs Ferrari", piše medjugorje-info.com.



Kako navodi ovaj medij, projekt su pokrenule dvije holivudske producentice Holi Karnej (Holly Carney) i Dženifer Tadlok (Jennifer Tadlock).

Porodica Tadlok prošla je kroz krizu kada je jednom od njene djece dijagnosticirana bolest opasna po život. Nakon djetetovog ozdravljenja, odlučila je snimiti film o Međugorju.

Početkom avgusta 2022. stupila je u kontakt s Holi Karnej koja je nedavno snimila film "Fatima", a zatim su ostvarile saradnju s izvršnom producenticom En Vucic (Ann), ženom koja je posljednjih dvadeset i pet godina svoga života provela dovodeći ljude u Međugorje.

Film će govoriti o fenomenu, plodovima i duhovnosti Međugorja.

Producenti ističu kako rade u punoj saradnji s Provincijalnim ministrom franjevačkog reda Hercegovine fra Jozom Grbešom, međugorskim župnikom fra Zvonimirom Pavičićem, apostolskim vizitatorom Aldom Kavalijem (Cavalli) i bivšim međugorskim župnikom fra Jozom Zovkom.