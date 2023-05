Glumačka zvijezda Prijanka Čopra Džonas za "Avaz": Svako od nas je iskusio tugu

- Probala je izaći na nekoliko spojeva, i oni su bili katastrofalni. Ona se trudi, ali je neprijatno. Sa Robom je jednostavno. Zaista vjerujem u to u vezi s odnosima koji izdržavaju test vremena: oni su ugodni, jednostavna ljubav, a to je vrsta ljubavi koja spaja Roba i Miru – pojasnila je glumica.

- I on je duhovit momak, tako da joj se nekako svidi, povežu se, ali na pravom nivou. Međutim, to je na osnovu laži. I to je bila komplikacija. Ove poruke su njen način da napusti svoju prošlost i prihvati svoju budućnost. To je zastrašujuće, jer promjena je zastrašujuća - otkriva Čopra Džonas.

- Mislim da je ono što je zaista nevjerovatno gledati, posebno romantični film, romantičnu komediju, jeste da imate ovo sjajno iskustvo koje dijelite s ljudima. Ali ovo je vrsta filma koji želite da odete u kino da gledate, jer vas muzika i emocije i sve to samo preplavi u kolektivno osjećanje. To moj omiljeni način gledanja filma. Tako da, idite u kina da gledate ovaj film – poručila je Čopra Džonas.

- Veoma je uzbudljivo što je ovo glumački debi za Selin Dion. Kada sam gledala film, pomislila sam da je toliko je smiješna da mi nije jasno kako joj je ovo prvi film. Definitivno bi trebala raditi više filmova. Ali Selin Dion igra Selin Dion, i ona je smiješna i nevjerovatna, šarmantna i prelijepa u filmu. Ali meni je najuzbudljiviji dio kod ovog filma, osim činjenice da je stvarno sladak, to što možemo čuti novu muziku od Selin , a to nismo imali jako dugo. Tako da sam veoma uzbuđena zbog svih koji će moći gledati film s novom njenom muzikom jer je upravo to dodalo tako nevjerovatnu pozadinu filmu – kazala nam je Čopra Džonas.

- Mislim da je mnogo bolje kada pokušavate da stvorite hemiju s nekim ako se zaista slažete sa tom osobom. A onda, Sem, on nije samo sjajan glumac za rad, on je zaista velikodušan glumac. On je također veoma zabavan, super blesav i, znate, samo dolazi znajući da mora da isporuči. Potpuni je profesionalac. I kada nađete partnera za ples koji vas čini boljim, posebno u ovakvim scenama, to bude jednostavno i zabavno. I mislim da nam je naša hemija, naše prijateljstvo zaista pomoglo da pronađemo hemiju s našim likovima – kazala je Prijanka.

Dion: Slušam svoje srce

Muzička zvijezda Selin Dion u svojoj višedecenijskoj karijeri navikla je na reflektore, binu i kamere. No, nikada na filmske setove. Do sada. Dion je za potrebe ovog filma snimila nove pjesme, ali su korišteni i njeni bezvremenski hitovi.

- Zabavno je i imati privilegiju da se pojavim s prelijepim i talentiranim glumcima Prijankom Čoprom i Semom Hjuanom u svom prvom igranom filmu. To je privilegija koju ću čuvati zauvijek. Mislim da je to divna priča za dobar osjećaj, i nadam se da će se ljudima svidjeti, kao i nove pjesme. Mislila sam da je to odlična prilika da se igram sa svojom personom. Izvela sam toliko pjesama o ljubavi da mi se činilo prirodnim da igram lik koji je veoma mudar i sluša svoje srce. Kakvo je samo uzbuđenje moći to oživjeti na ekranu – kazala je muzička diva.

Nik Džonas za „Avaz“

U “Ponovo ljubav” pojavljuje se i Prijankin suprug, muzičar Nik Džonas (Nick). On je u ulozi njenog katastrofalnog prvog sastanka. A zahvaljujući „C2 filmu”, zvaničnom zastupniku studija „Sony” za bh. kinodistribuciju, dobili smo kratku, ali ekskluzivnu izjavu Nika.



- Prijanka i ja smo radili nekoliko stvari ranije tu i tamo, ali nikad punu scenu. Bilo je to sjajno, novo iskustvo za nas – kazao je Nik Džonas.