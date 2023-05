Dodijeljene nagrade ovogodišnjeg Befta: Ovo su dobitnici

Kejt Vinslet (Kate Winslet) i Ben Višou (Ben Whishaw), kao i reality serija "The Traitors", dobitnici su ovogodišnjih televizijskih nagrada Britanske akademije filmske i televizijske umjetnosti (BAFTA) za 2023. godinu, koje su dodijeljene u Kraljevskoj operi u Londonu.

Kejt Vinslet je osvojila nagradu Befta za najbolju glumicu za ulogu u filmu "Јa sam Rut", koji je također osvojio nagradu za najbolju dramu.

"Treba da se čuju"

Ona je tokom svog govora istakla da "male britanske televizijske drame mogu biti moćne" i da priče o mentalnom zdravlju poput ove "treba da se čuju".

Također je zahvalila svojoj koleginici i kćerki Miji Triplton.

- Kad bih mogla da je slomim na pola, drugu polovinu bih dala svojoj kćerki Miji Triplton, uradili smo ovo zajedno, mala - rekla je Vinslet, prenio je "Dejli mejl".

Ranije su Kejt i Mia također izašle na scenu pošto je ostvarenje "Јa sam Rut" nagrađeno za najbolju dramu.

Ben Višou, koji je dobio priznanje kritike za svoju ulogu juniora NHS-a Adama Keja u filmu "This Is Going To Hurt", dobio je nagradu za najboljeg glumca, pobijedivši konkurenciju, uključujući Gerija Oldmana, Martina Frimana, Kilijana Marfija.

Adel Aktar je osvojio nagradu za sporednog glumca za ulogu u kriminalističkoj drami "Šervud".

Јedan od velikih pobjednika je i BBC rijaliti serija "The Traitors", dok je Klaudija Vinklman (Claudia Winkleman)osvojila nagradu za zabavni nastup za vođenje emisije.

"Loše sestre"

"Loše sestre" su odnijele nagradu za najbolju dramsku seriju, a En-Mari Daf je dobila nagradu za najbolju sporednu glumicu za ulogu Grejs Vilijams u toj seriji.

Među ostalim dobitnicima je bio i dokumentarac o britanskom atletičaru Mohamedu Mo Farau.

Nagrada "trenutak za pamćenje" pripala je medi Padingtonu, zbog specijalnog klipa koji je objavljen na otvaranju koncerta povodom proslave 70 godina vladavine kraljice Elizabete Druge.

Specijalno izdanje "The Repair Shop" u kojem se pojavio i britanski kralj Čarls (Charles) proglašeno je za najbolji dnevni program.

Zvijezda sitkoma "Djevojke iz Derija" Sioban Meksvini osvojila je nagradu za najbolju žensku glumicu za ulogu sestre Majkl u komediji koja je osvojila priznanje i za najbolji scenario.

Nagrada BAFTA za najbolju međunarodnu seriju pripala je "Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story'', dok je "The Masked Singer" osvojio prestižno priznanje za najbolji zabavni program.