Minka Muftić za "Avaz": Hvala Bogu, kćerka nema glumačkih pretenzija

Minka Muftić (62) veoma je angažirana. Glumica je Narodnog pozorišta Sarajevo, a na Akademiji scenskih umjetnosti predaje predmet Govor.



- Maj je mjesec kada su uveliko ispiti, a u Narodnom pozorištu su u toku probe predstave „Mišolovka“ Agate Kristi (Agatha Christie). To je najdugovječnija predstava na Planeti. U cijelom svijetu igra se već punih 60 godina.

U toku su i vruće pripreme za jednu dječiju predstavu. Mnogo volim poeziju i našla sam divan prepjev Grimove bajke „Vuk i sedam jarića“, a s veoma plemenitom poentom, porukom da lijepo i dobro uvijek pobjeđuje. A, i privatno imam vrlo zahtjevan splet okolnosti, tako da mi nema kad biti dosadno, nemam kad da stanem. Ali, iskreno, i ne žalim se – kaže Muftić za „Avaz“.

Moral je važan

Kao profesorica, možete li povući paralelu između Vaše i generacije kojoj predajete, budućih glumaca?



- S obzirom na to da imam kćerku od 19 i po godina, a i decenijama sam okružena generacijama koje na moje oči stasavaju, moram priznati da su razlike uočljive. Čovječanstvo je unazađeno velikim napretkom tehnike. Naravno, ima tu i dobrih strana. Ali, s druge strane, baš kada je riječ o odrastanju mladosti, pa i kada govorimo o mojoj profesiji, sve se nekako servira na tanjiru, jezik i mozak se sve manje koriste, kreativnost i maštovitost polako bivaju limitirani. Taj internet je svojevremeno i smišljen da od čovjeka polako prave automat. Fokus je smanjen, nema koncentracije, stalno misli i oči lete ka mobitelu. Danas se do svake informacije i svakog podatka veoma lako i brzo dođe, a to na neki način, ipak, nije ni dobro. Ja sam od onih ljudi koji još vole otvoriti rječnik i potražiti značenje neke riječi, otvoriti enciklopediju te potražiti neke podatke.