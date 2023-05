Mladi glumac Vedad Čano za “Avaz”: Volim biti u centru pažnje

Imaju li mladi glumci dovoljno prilika?

- Evo, ako samo krenemo od kuće Narodnog pozorišta u Sarajevu, skoro svaka audicija za dramsku predstavu u ovoj sezoni je dala mogućnost mladim glumcima da na istoj pokažu svoje kvalitete i mogućnosti, pa onda kasnije i pred sarajevskom publikom.

Pozorište ili platno? I zašto?

- Pozorište. Ja kao osoba volim biti u centru pažnje, naravno u određenoj mjeri. Mislim da me taj poriv, da ne kažem potreba, vukao i vodio do scene. Kao malog bi me mama vodila da gledam dječije i lutkarske predstave, i uvijek bi u tim momentima poželio da i ja budem sa glumcima na sceni. Kako sam ja rastao, tako sam počeo ići na ozbiljnije predstave i ta želja je iz predstave u predstavu sve više rasla. Mislim da je svaki trenutak u mom životu vodio do momenta gdje ću ja upisati Akademiju i zagrliti glumu kao životni put.

Osjećaj za estetiku

Šta je to što biste promijenili u Bosni i Hercegovini, a da bi poboljšalo glumačku scenu?

- Smatram da društvo treba da ima veći senzibilitet prema pozorišnoj umjetnosti. Jer, evo, polazim od sebe i momenta gdje se simpatija prema pozorištu probudila. Mislim da roditelji treba da djecu više vode u pozorište, škole također da organizuju više odlazaka na predstave, balete ili opere. Jer gdje će dijete bolje razviti osjećaj za estetiku, poriv za kritičkim razmišljanjem, prosudbu šta je dobro a šta nije, nego u pozorištu. Tako da bi povećao broj dramskih studija za mlade i pozivam generalno mlade da više posjećuju pozorište. Lijepo je iskustvo i osjećaj, stvarno jeste.

Na čemu trenutno radite?

- Trenutno glumim u predstavi „Orestija“ u režiji Slobodana Unkovskog, a u produkciji Narodnog pozorišta u Sarajevu. Prije ovog projekta sam imao premijeru predstave „Idiot“ u režiji Selme Spahić, također, u produkciji Narodnog pozorišta.

Bit će prilika

- Zahvalan sam na tim prilikama i nadam se da će ih biti u još većem broju. Smatram da i publika voli vidjeti nova lica na sceni. I nema veze ako audicija ne rezultira dodijeljenom ulogom, bit će još prilika. Svejedno je kakav je krajnji ishod, iskustvo audicije nosimo sa sobom i samo nas jača za sljedeće projekte – govori nam Čano te dodaje da je još uvijek sam student i trenutno mu je prioritet i najveći projekt završiti studije i diplomirati.