"Forbes": Ovo je najbogatija glumica svijeta koja bogatstvo nije naslijedila

Riz Viterspun (Resse Witherspoon) službeno je postala najbogatija samoostvarena glumica na svijetu.

Časopis "Forbes" objavio je listu najbogatijih žena u Americi, na kojoj je glumica zauzela 59. mjesto s neto vrijednosti procijenjenom na 440 miliona dolara, 47-godišnja Riz dokazala se kao vrlo sposobna poslovna žena u posljednjih nekoliko godina.

Glavna ulogu za ženu stariju od 30 godina

Gidine 2016. osnovala je medijsku kompaniju "Hello Sunshine", koja je producirala nagrađivane filmove i TV emisije, uključujući "Gone Girl", "Big Little Lies", "Daisy & The Six" i "Little Fires Everywhere".

Viterspun je u to vrijeme bila frustrirana ulogama koje su joj dolazile, pa je s producenticom Brunom Papandreom odlučila pokrenuti produkcijsku kompaniju "Pacific Standard", sada podružnicu Hello "Sunshinea".

- Mislim da je to doslovno bio jedini studio koji je imao projekt za glavnu žensku ulogu stariju od 30 godina - rekla je glumica za časopis "Variety".