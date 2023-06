Glumica iz "Južnog vetra" otkrila kako se snimaju golišave scene

Glumica Teodora Bjelica gostovala je u emisiji "Ispovest" na portalu "Nova.rs" i govorila o svom poslovnom, ali i privatnom životu.

Između ostalog, progovorila je i o snimanju intimnih scena. Naime, u seriji "Južni vetar" je sa Miodragom Radonjićem imala jednu takvu scenu, a sad je za Novu otkrila kako izgleda realizacija.

- Nije to ništa, nisam ni prva ni posljednja. To je profesionalno. Čujem da se u posljednje vrijeme govori o tome da na Akademiji treba da se uvede predmet snimanje intimnih scena, šta se smije, šta se ne smije. Praksa je da na takvim snimanjima bude samo snimatelj, tonac, reditelj, samo neophodni ljudi. Ja tačno znam kada će on mene da uhvati za ruku, kada će da me poljubi na koju repliku, to je sve uvježbano, tu nema mjesta za neprijatnosti - rekla je glumica.