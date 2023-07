Preminuo američki producent Lorens Turman

Američki producent Lorens Turman (Lawrence), iza kojeg su značajna filmska ostvarenja u Holivudu (Hollywoodu), preminuo je u 96. godini.

Njegova porodica je u saopćenju objavila da je on preminuo 1. jula bolnici u Vudlend Hilsu (Woodland Hillsu), gdje se neko vrijeme liječio.

Producent, koji se proslavio filmom "Diplomac" iz 1967. sa Dastinom Hofmanom (Dustinom Hoffmanom) i An Bankroft (Anne Bancroft) u glavnim ulogama, producirao je i popularne filmove poput "The Thing", "The River Wild" i "American History X".