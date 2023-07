Bred i Anđelina postižu dogovor: Obrt na najpoznatijem suđenju

Kako pišu strani mediji, bliži se navodni kraj najpoznatijeg sudskog procesa, a glavni akteri su bivši supružnici, glumac Bred Pit (Brad Pitt) i glumica Anđelina Džoli (Angelina Jolie).

Razlog je vinarija u Francuskoj, a kako piše "Dailymail", par je navodno donio odluku koju niko nije očekivao.

Naime, oni su odlučili da okončaju agoniju i da pristanu na posredovanje kojim bi mogao da se riješi njihov spor.



Pristali na sporazum

Dokumenti o sporu oko vinograda, a koji datiraju od prošle sedmice, pokazuju da su zvijezde pristale na medijaciju kao alternativnu metodu rješavanja spora oko "Chateau Miraval" vinarije, umijesto da spor ode na sud. Anđelina Džoli izjavila je da je spremna da učestvuje u pregovaranju, piše pomenuti list.

Podsjetimo, holivudski glumac Bred Pit optužio je svoju bivšu suprugu, glumicu Anđelinu Džoli i njenu bivšu investicionu kampanju, da su organizovali neprijateljsko preuzimanje porodičnog vinograda.

Anđelina i Bred kupili su udio u dvorcu Miraval, na jugoistoku Francuske, 2008. godine, za 25 miliona eura, gdje su se šest godina kasnije i vjenčali, a sada se oko njega sude.

Tačnije, u sudskom procesu su još od 2016. godine, kada se poznati par i razišao.

Prema posljednjim informacijama, Pit je optužio bivšu ženu da je prodala svoj udio ruskom oligarhu, uprkos njihovom usmenom dogovoru da ne prodaju svoj dio bez pristanka drugog.

Velika dugovanja

Prema pravnim dokumentima do kojih je došao The Blast, oni su to učinili tajno, pod kontrolom ruskog oligarha Jurija Šetlera.

Dok on drži jednu stranu, glumica Bredove postupke karakteriše kao neozbiljne i zlonamerne i ističe da je Pit je "opljačkao" vinograd Šato Miraval, potrošivši milione dolara na renoviranje bazena i studija za snimanje, tvrde advokati koji tuže glumca.

Nouvel kompanija, preko koje je Džoli ranije imala udio u francuskoj vinariji, istakla je u sudu u Kaliforniji da joj Pit i njegovi partneri duguju više od 350 miliona dolara.