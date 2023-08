SFF: Takmičenje za mlade "Films for Future- Filmovi za budućnost"

S ciljem podizanja svijesti o održivom razvoju i zaštiti okoliša za sve nas i buduće naraštaje, Sarajevo Film Festival, u partnerstvu sa Sarajevom gradom filma UNESCO-a i Zelenim klubom kojeg čine poslanici/zastupnici parlamenata u Bosni i Hercegovini, uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH), pokreće takmičenje za mlade iz cijele zemlje pod nazivom „Films for Future/Filmovi za budućnost“.



Slanje videa

U takmičenju mogu učestvovati svi mladi iz Bosne i Hercegovine u dobi od 13 do 25 godina. Svoja kratka videa / reelse u trajanju do 90 sekundi na temu kako vide svoj doprinos zaštiti okoliša mogu poslati do 11. avgusta 2023. godine na mail [email protected], sa svojim kontakt podacima (ime i prezime, godina rođenja, kontakt telefon i adresa).

Slanje videa putem navedenog maila je obavezno, a pored toga mladi svoje video/ reels mogu objaviti na svojim društvenim mrežama (FB i Instagram), te tom prilikom koristiti hashtagove: #29thSFF #NetZero #ZajednoNapravimoRazliku.

Videa trebaju biti na jednu od tema: Što mladi mogu učiniti za zdraviju i zeleniju planetu? Kako mogu pomoći u očuvanju okoliša? Kako mogu napraviti pozitivne promjene u svojoj sredini?

Pet najboljih

Autori/ice pet najboljih video uradaka će odabrati kreativni žiri, a imena pobjednika će biti objavljena 12. avgusta, na Međunarodni dan mladih. Pobjednicima će biti uručene vrijedne nagrade, a bit će im uručene na događaju koji će biti upriličen za vrijeme trajanja 29. Sarajevo Film Festivala. Dolazak u Sarajevo pobjednicama/pobjednicima koji žive izvan Sarajeva osigurat će Zeleni klub. Nagrade će biti uručene u Zelenom paviljonu na 29. Sarajevo Film Festivalu.

Pobjednički video uradci će biti objavljeni na društvenim mrežama Sarajevo Film Festivala, Sarajevo UNESCO grada filma, kao i Zelenog kluba i UNDP-a u BiH.

Kao priznanje globalnom pokretu mladih „Fridays for Future“ ovo takmičenje nosi naziv „Films for Future“.

Zaštita planete

U skladu sa svojim opredijeljenjem ka postizanju Net Zero misije – nulte stope onečišćenja, ovom inicijativom Sarajevo Film Festival nastoji doprinijeti podizanju svijesti o zaštiti planete. Uključivanjem održivih praksi u akcije Festivala i poticanjem naše publike na aktivno sudjelovanje u tome, Festival nastoji stvoriti dugotrajan pozitivan utjecaj na zajednicu i okoliš.

29. Sarajevo Film Festival bit će održan od 11. do 18. augusta 2023. godine.