Glumica Nadine Mičić za "Avaz": U glumi postoje fer i nefer igrači

Odbrojavanje do početka 29. Sarajevo Film Festivala je krenulo. Velika smotra sedme umjetnosti bit će održana od 11. do 18. avgusta i to je period kada će bh. prijestonica biti centar regiona, ali i Evrope.

Svjetski poznati festival, kao i svake godine, privlači mnoštvo pažnje, a pažnju javnosti privlače poznate ličnosti iz svih sfera javnog života, međutim, glumci su u centru dešavanja. Neki zbog svojih toaleta, neki zbog glumačkih ostvaranja, a neki jer ih publika nije imala priliku dugo vidjeti.

U toku SFF-a bit će upriličena i premijerna projekcija sitcoma “Princ iz Eleja” reditelja Alena Šimića, koji je okupio respektabilnu glumačku ekipu - Alena Muratovića, Nadine Mičić, Medihu Musliović, Mirvada Kurića i Džanu Pinjo.

Stvarnost života

U razgovoru za “Dnevni avaz”, jedna od glavnih glumica ove serije, rođena Njemica s dvije adrese, Zadar i Sarajevo, Nadine Mičić (29), ističe da lik koji ona tumači u ovom sitcomu, bar prema onome kako je napisano, još nema sličnosti s njenim karakterom i onim što je ona u privatnom životu.

- U konačnici, kad god uđem u proces stvaranja uloge, uz sve date smjernice, ja, kao vjerovatno i svi glumci, dam dio sebe i ta dva karaktera i naše osobine se nužno isprepletu – istakla je Mičić.

“Princ iz Eleja” je domaći proizvod, a naša sagovornica ističe da je izuzetno važno da se što više ulaže u bh. industriju, odnosno produkciju.

- Ovo je kao da pitate svakog zdravorazumnog čovjeka: “Koliko je važno da radite?”. Prevažno je, počevši od ličnog interesa i potrebe svakog pojedinca koji radi u ovoj industriji, a onda i na širem planu naravno. Domaći film može ukazivati na mnoge društvene probleme i devijacije, može služiti kao pohvala malom čovjeku, primjer i put kojim treba ići – istakla je Mičić.

Dodala je i to da je film često prikaz stvarnosti koju živimo, nekad komičan nekad dramatičan, ali prijeko potreban, te da su film i kultura općenito najbolji izvozni proizvod koji jedna država može imati.

Ovogodišnje izdanje Sarajevo Film Festivala će, prema svemu sudeći, iznjedriti veliki broj odličnih filmova i serija, a Mičić ističe da je za nju taj festival oduvijek kao praznik.

- Još otkako sam bila djevojčica, pa Teen arene, volontiranja na festivalu, i evo sad kada filmove u kojima igram publika može gledati na velikom ekranu. Svake godine mu se silno radujem, jer ne samo da je to period kada u svom gradu mogu pogledati fenomenalna filmska ostvarenja, razgovarati s kolegama i upoznavati beskrajno zanimljive ljude iz industrije koji mogu stvoriti mogućnosti budućih saradnji, to je period kada je Sarajevo zaista najljepše, najživlje, kada vidim da se njegovi kapaciteti iskorišteni do maksimuma – kazala je ova talentovana glumica.

Umjetnost nađe put

Biti glumac nije nimalo lako, pogotovo u maloj državi, koja i ne ulaže toliko često u ovu vrstu umjetnosti, a za naš list Mičić je ispričala šta za nju znači biti glumica, te istakla da to znači baviti se najljepšim poslom.

- Biti glumica u vremenu kada se gluma ne cijeni toliko znači motiv više za rad i upornost. Umjetnost je uvijek nalazila put i ona će uvijek imati svoju publiku – kaže Mičić.

Glumci koji se trude da što bolje predstave lik koji tumače, uglavnom zaintrigiraju javnost time ko su oni u suštini i koliko su različiti od onoga što publika može vidjeti na malim ekranima ili pozorišnim predstavama, a Mičić za sebe kaže da je uvijek ista, bez obzira da li su reflektori upaljeni ili ugašeni.

U svojoj bogatoj biografiji ostvarila je mnoge uloge u različitim predstavama poput „Demoni“, „Murlin Murlo“, „Slavna Florens”, a sada je istakla da je svaka uloga koju je tumačila ostavila veliki trag na nju.

- Kao što sam već rekla, uvijek se negdje isprepletemo u konačnici. Dok sam bila mlađa, po završetku projekata sam imala osjećaj kao da se moram rastati od uloge koju sam stvorila. To mi je stvaralo tugu i anksioznost. Sad sam naučila da to ne moram. Moje uloge su sve u meni – kaže Mičić.

Fer i nefer

U svakoj igri postoje fer i nefer igrači, mišljenja je Nadine, te ističe da je tako i u glumi, jer je i to jedna vrsta igre gdje ljudi često iz nemoći ili ekstremno gledano zlobe, rade nečestite stvari i posežu za sredstvima vođeni niskim strastima, a smatra i to da je takvim ljudima u konačnici najgore sa samim sobom.

Ova glumica završila je Akademiju scenskih umjetnosti (ASU), a u braku je s Alenom Muratovićem, bh. glumcem i profesorom na ASU. Prije nekoliko godina par je dobio sina, kojem su dali ime Kaja, a sada je otkrila kako stiže uskladiti privatno i poslovno.

- Nekad je haotično, ali je ključ u dobroj organizaciji. Usput zeznem sigurno, ali bitno je da se pregura dan – kaže Nadine.

U posljednjih nekoliko godina došlo je do ekspanzije u industriji filma, a Mičić kaže da je za takvo što najzaslužniji projekt BH Telecoma naziva “Bh. content lab”.

- Prošla godina je bila toliko sadržajna, nikad se s više kolega nisam sretala na jednom setu, što je predivno. Prije godinu sam za jedan intervju rekla da vlada kolektivna euforija, sad mogu reći da nije prestala. Lijepo je raditi posao koji voliš u uslovima koji zadovoljavaju potrebe – mišljenja je Mičić.

Za kraj je istakla da Bosna i Hercegovina, ali i čitav region, ima vanserijske glumce, talentovane, marljive, poštene i maštovite, te dodaje da su svi ti ljudi njeni uzori u ovom poslu.

Miki se vraća

Serija “Princ iz Eleja” govori o liku imena Miki, koji se sa suprugom Kejt (Kate) vraća iz Amerike u BiH nakon mnogo godina.

Nakon što kupi lokalnu televiziju, koja pušta stare spotove, među kojima je i njegov jedini hit, Miki pokuša da oživi nikad pokrenutu muzičku karijeru. Kreatori serije su Amra Bakšić-Čamo, Enes Zlatar, Dušan Vranić i Elma Tataragić.