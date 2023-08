Večeras počinje Sarajevo Film Festival: Građane i posjetioce očekuju dobri filmovi i mnogo zabave

Od trenutka dizanja zavjese za 29. izdanje Sarajevo Film Festivala (SFF), koje se održava od 11. do 18. avgusta, dijele nas sati, a magija počinje večeras.

Bh. prijestonica najljepša je u ovo doba godine, u doba kada se održava SFF.

Građani Sarajeva i drugi gosti od ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala, kao i prethodnih godina, očekuju dobre filmove i dobru zabavu.

Postavljen crveni tepih

Povodom ovogodišnjeg 29. Sarajevo Film Festivala, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, ispred Narodnog pozorišta u srijedu je i zvanično postavljen “red carpet” (crveni tepih) s motivima tradicionalnog bosanskog ćilima, kojim će narednih dana prošetati mnoge poznate ličnosti iz BiH i svijeta.

Premijerom filma "Poljubite budućnost" (Kiss the Future) u režiji Nenada Čičina-Šaina (The Time being), čiji scenarij potpisuju Čičin-Šain i Bill Carter (Miss Sarajevo) večeras počinje SFF.