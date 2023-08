Maja Miralem za „Dnevni Avaz“ o 15 godina na crvenom tepihu: Pamtim samo sretne dane

-Meni je kao Sarajki taj festival oduvijek značio mnogo. Odrastali smo uz taj festival, voljeli ga, pratili smo sve ono što su u to doba Mirsad Purivatra i njegov tim radili, divili se svemu tome u konačnici kako naš grad izgleda u tih desetak dana festivala. Po mom mišljenju, Sarajevo Film Festival je najveći brend Bosne i Hercegovine u svakom smislu, toliko toga nam je donio dobroga, po njemu nas prepoznaju. Jedno vrijeme su nas znali samo po ratnim dešavanjima i strahotama koje su se ovdje dešavale, dok u posljednje vrijeme u komunikaciji koju imam sa strancima, dolazim do spoznaje da nas prepoznaju po festivalu. To dovoljno govori koliko je Sarajevo Film Festival promijenio sliku Bosne i Hercegovine.

-Hvala na tom komplimentu! Ja mislim da su to prevelike riječi. Za mene koja sam oduvijek samo radila svoj posao, imala sam tu sreću da sam još prije 15 godina od strane menadžmenta BHRT-a odabrana da budem jedan od domaćina na crvenom tepihu, zajedno sa brojnim kolegama. Dosta toga se mijenjalo godinama, jedni su odlazili, drugi dolazili i dolaze konstantno. Mene i dalje žele u timu, što me raduje, ako mogu svojim radom doprinijeti festivalu. Ovo će biti moja 15 godina na Sarajevo Film Festivalu i kao i svake godine potrudit ću se da svoj posao obavim na najvišem mogućem profesionalnom nivou.

Je li još uvijek izazov biti dio Festivala ili je došlo do nekog zasićenja?

-Isto pitanje me možete pitati i za emisiju „Konačno petak“ koja traje već 16 sezona. Ja sam osoba koja se u svakom danu trudi naći novi izazov, u svakom novom radnom zadatku, ma koliko on imao ustaljenu formu. To je nešto po čemu se posao koji radim razlikuje od ostalih poslova, zato što nam pruža mogućnost da budemo kreativni. Uz sve pripreme i nastojanja da svedemo na minimum neke nepredviđene situacije, nikada niste sigurni šta će se desiti. To je taj neki adrenalin koji me drži u svemu tome, pa i na Sarajevo Film Festivalu, bez obzira što je to ustaljena forma po kojoj radimo. Svakako da je izazov raditi, dolaze novi filmovi, novi glumci, novi gosti, svi ti ljudi koji su involvirani u festival iz godine u godinu pružaju mogućnost da saznaš nešto novo, pogledaš neke fantastične filmove. Zato mi je Sarajevo Film festival od svih radnih zadataka iznad svega. Nerijetko mi se dešavalo da pustim suzu, kad silazim niz stepenice i vidim ta ozarena lica naših sugrađana, kad vidim da je sve sređeno i uređeno, kad imamo priliku na bar tih nekoliko dana budemo istinska metropola.

Emocije i profesionalizam

Bosanskim ćilimom su, tokom godina, prošla mnoga planetarno popularna lica. Ko je na Vas ostavio najjači utisak?

-Poznata je činjenica da su našim bosanskim ćilimom prošla mnoga poznata lica od Roberta De Nira, Džeremi Ajronsa, Anđeline Đoli i Breda Pita, zaista ih je mnogo bilo. To je posebna čast biti u istom društvu sa svim tim svjetski poznatim imenima, ali moram priznati da su na mene najveći utisak ostavili ljudi koji dolaze da predstave filmove u takmičarskom programu, koji ti ispričaju svoju priču od samog početka pripreme rada na filmu, do tog uzbuđenja pred premijeru i kada vidiš koliko to znači tim ljudima, tim filmskim umjetnicim i radnicima, onda možeš doživjeti jednu posebnu dozu zadovoljstva, jer mi koji smo tu na crvenom tepihu smo posljednji koji ih ispraćamo na premijeru, gdje će oni doživjeti reakciju publike i žirija zbog kojih su došli, kao što su nas prošle godine veoma dojmila ekipa ukrajinskog filma, koja je došla nekompletna zbog rata koji se odvija u njihovoj domovini. Masa njihove ekipe i glumaca u tom trenutku je bila na bojištu. Takve situacije te rastave na proste faktore, tu se možda gubi doza profesionalnosti, jer pokazuješ emociju. Te ljudske priče kojima mi svjedočimo je nešto što je uistinu sjajno.