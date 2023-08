Rediteljica Aida Begić: U svakom filmu normalno je bilo kada se ženi opali šamar

Na panelu o umjetničkim i medijskim reprezentacijama nasilja nad ženama govore filmski stvaraoci koji su se tom temom bavili u vlastitom radu i kroz društveni angažman - rediteljica Aida Begić, Vanja Juranić, Kumjana Novakova, reditelj Ademir Kenović i glumica Nadine Mičić. Razgovor moderira Nebojša Jovanović.

- U svakom filmu normalno je bilo kada se ženi opali šamar, to se vremenom promjenilo. Ja sam svjedok groznih seksističkih prizora kada sam još bila studentica. Svakom femicidu prethodi nasilje u porodici, to se ne dogodi tek tako. Mi imamo posla da promijenimo svijest žena i muškaraca. Kada se dogodi nasilje jako je teško pitati ženu: "Što si to sebi dozvolila". Tad krivimo žrtvu, moramo promijeniti pristup kako tretiramo ljude - rekla je Begić između ostalog.