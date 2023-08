Marjanović o spornom filmu: Nismo znali šta je sadržaj prezentacije Telekoma Srbije

Direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović za N1 je govorio o brojnim reakcijama koje su nastale posljednjih dana nakon informacija o promociji filma "Heroji Halijarda". Naime, Marjanović je poručio da je spomenuti film bio dio poslovne prezentacije, koje ne prolaze kontrolu osim bazičnih naslova, ali da će ta praksa biti promijenjena.

- Mi smo već objavili činjenice na tu temu. Taj film nije prikazan na festivalu, nego je bio dio buduće prezentacije budućih projekata koje Telekom Srbija donosi svojoj publici. Naš tim nije imao priliku da vidi šta je sadržaj prezentacija. Također, poslovne prezentacije ne prolaze kroz našu kontrolu osim naslova i bazičnih naslova, tu nema procesa selekcije. To je jako loše odjeknulo. Izašlo je iz zatvorene projekcije. Opet smo upali u negativni ciklus svega što se desilo. Mislim da se to sada smirilo, razgovarali smo sa zvaničnicima koji su razjasnili šta se desilo.

Ogromna podrška

Došla je ogromna podrška od svih onih koji su uvidjevši šta se desilo. Mislim da će se razjasniti stvari i sa Telekomom Srbije. Mislim da smo jasno rekli da ćemo i od sada za sadržaj koji nije pod našom kontrolom uvesti kontrole. Ovaj festival je nastao kao otpor na opsadu grada. Imamo program koji je fokusiran upravo na suočavanje s prošlošću, a to nije revizionizam. Govorim o projektu koji niko nije vidio. Sada sam se uputio, to je nešto što mi pretpostavljamo. To je bio zatvoreni forum. Žao mi je što se razbuktalo, mislim da je to sve iza nas - rekao je.

Upitan da li će mijenjati protokol, kazao je da bi ovo trebao biti dobar znak.

- Mi bi u svakom slučaju očekivali da nas neko obavijesti kada ima sadržaj koji je potencijalno neprimjeren - dodao je.

SFF prati filmove

Jučer su se oglasili iz Telekoma Srbije i kazali da je organizacija SFF-a znala sve o spornom filmu.

- To nije istina naravno. SFF prati filmove i projekte koji se finansiraju širom regije na redovnom nivou. Sve produkcije koje dobiju podršku u svojim zemljama, dobiju cirkularno pismo od SFF-a. Mi sadržaj nismo znali. To ćemo promijeniti. Ovo je bio poslovni forum gdje firme vrše prezentaciju. Dosta je izvučeno iz konteksta. Nisam sklon teorijama zavrjere. Mislim da je to ovo nerazumijevanje o kojem govorimo. Nažalost, rehabilitacija četnika je odavno na snazi u Srbiji. Mora se o tome razmišljati, to nećemo dozvoliti jer takvi projekti nemaju mjesta ovdje. Dobili smo jako puno podrške sa svih strana i želio bih se zahvaliti svima koji su bili uz nas. Ovo je dokaz kako društvene mreže jesu jako zapaljiva stvar i ljudi bez činjenica lako osuđuju - kazao je Marjanović u razgovoru za N1.