Bob Barker, dugogodišnji voditelj emisije "Price Is Right", preminuo u 100. godini

Bob Barker, legendarni američki voditelj i aktivista za prava životinja, umro je, prenijeli su američki mediji.

Barker je umro u svojoj kući u subotu ujutro u Los Anđelesu. Njegov predstavnik je rekao za TMZ da je Bob umro prirodnom smrću.



Dugogodišnji voditelj šoua "The Price Is Right" je zapravo počeo s igrama nakon što ga je legendarni producent Ralf Edvards (Raplh Edwards) otkrio dok je slušao Bobovu radio emisiju i angažovao ga za TV.



Barker je počeo da vodi kultni hit, "Istina ili posljedice" daleke 1956. godine, sve do 1975. Također je bio domaćin niza drugih emisija i programa tokom godina, uključujući "Dream Girl of '67", "Tattletales ,“ „Miss Universe“ i najpoznatiji "The Price is Right“, koji je producirao i vodio do 2007.



Barker bi u decembru ove godine napunio 100 godina.