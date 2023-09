Poznati novinar otkrio: 14 godina borim se s bolešću

Aleksandar Stanković otkrio je da se već 14 godina bori s depresijom.



Za njegovu bolest do sada su znali samo njegovi najbliži, a sada je odlučio u knjizi "Depra" opisati svoju borbu.

Teško sastavljam rečenice

- Bilo mi je toliko loše da sam odlučio otkazati emisiju. Rekoh to i producentici. "Stvarno ne mogu". Popio sam antidepresiv i anksiolitik i nema pomoći. Noge mi se tresu, usta su suha i potpuno sam dezorijentiran. Moglo bi se dogoditi tokom emisije da zaboravim kako se gost zove, ili da mu ne uspijem postaviti pitanje.



Teško sastavljam rečenice. Ne mogu se prisjetiti pojedinih riječi…- opisuje Stanković svoje stanje pred emisiju s Nikolom Pilićem.

Emisiju je, kaže za "Telegram", jedva odradio, a gost nije ništa primijetio.

Supruga me, kao i našu djecu, želi zaštititi od čitavog svijeta

Kaže da ga je njegova supruga pitala mora li baš napisati knjigu o depresiji.



- Supruga me, kao i našu djecu, želi zaštititi od čitavog svijeta, želi zadržati i svoj duhovni mir koji će sigurno biti narušen izlaskom ove knjige. Za moju porodicu to će biti nemir. Uz izlazak iz ormara sigurno idu brojna pitanja, od susjeda do slučajnih prolaznika koji će, ako ništa drugo, iz čiste radoznalosti htjeti doznati što se to događa s poznatim licem - kaže Stanković.