Leonardo Dikaprio otkrio koje iskustvo u karijeri nikada neće zaboraviti

Leonardo Dikaprio (DiCaprio) je u svojoj dugogodišnjoj karijeri sarađivao s brojnim rediteljima i utjelovio razne ikonične likove, ali od svih svojih glumačkih iskustava jedno nikada neće zaboraviti.

Glumac je tokom intervjua za "IGN" otkrio jedan trenutak sa snimanja filma "Uhvati me ako možeš" iz 2002. godine koji je ostavio velik utisak na njega. Dikaprio je u filmu utjelovio poznatog prevaranta Frenka Abegnejla (Franka Abagnalea). Iako je glumac u to vrijeme pokušavao preći na odraslije uloge, pristao je na ulogu tinejdžera jer je bio oduševljen Frenkom Abegnejlom i vjerovao je da je zanimljiv lik.

Jedinstven lik

"Uhvati me ako možeš" je također bila glumčeva prva saradnja s rediteljem Stivenom Spilbergom (Stevenom Spielbergom) i glumcem Kristoferom Volkenom (Christopherom Walkenom), koji je u filmu utjelovio oca njegovog lika. "Oduvijek sam htio da mi on glumi oca", izjavio je Dikaprio. "On zrači nekom posebnom energijom. Kao da ima sposobnost čitanja kozmičkih poruka i to se odražava u njegovoj glumi."

- Različit je od svih drugih i vjerovao sam da je odličan za tu ulogu. Mislim da je utjelovio jedinstvenog lika. Podsjećao me na Vilija Lomana (Willyja Lomana) u filmu "Smrt trgovačkog putnika" ili nekoga sličnoga.

Kada su glumca pitali koja scena s Volkenom ga je posebno impresionirala, prisjetio se jednog trenutka za koji vjeruje da će mu zauvijek ostati urezan u pamćenju.

Nezaboravna scena

- Imao sam s njim jednu scenu koja je jedno od najnezaboravnijih iskustava u mojoj karijeri - ne znam sjećate li se scene, ali to je scena u kojoj se vratim kući kako bih vidio svog oca i on onda krene pričati o mojoj mami i odjednom samo počne hiperventilirati - prisjetila se zvijezda Povratnika.

- Ja sam sjedio nasuprot njega kad je to krenuo raditi i bilo je potpuno neočekivano. Nije bilo u scenariju - dodao je.

Dikaprio je rekao da je bio u šoku jer je mislio da je Volken dobio srčani udar i skoro je zaustavio snimanje jer mu je htio pružiti pomoć.

- To je samo dokaz kako je on odličan glumac. Oduševio me. To je bilo jedno od onih iskustava gdje toliko duboko uroniš u svijet filma da počneš misliti da je stvarnost - otkrio je Dikaprio.