Aleksandar Stanković: Nadam se da će ljudi pružiti ruku onima koji boluju od depresije

On napominje da je depresija poremećaj hemijskih procesa u mozgu koji se, u najvećem broju slučajeva, može sanirati upotrebom tableta i razgovorom sa psihologom, psihijatrom ili psihoterapeutom.

U fazi kada sam dobro mogu se najnormalnije smijati

- U fazi kada sam dobro mogu se najnormalnije smijati, no to ne znači da nemam problema, to ne znači da ni drugi ljudi, kada se smiju, nemaju probleme, da ne nose ogromnu tugu u sebi - kazao je.

Osim podrške pordice i prijatelja, Stanković ističe da mu je u borbi s depresijom najviše pomogla činjenica da se s istom bolesti bore i drugi ljudi, poput hirurga i nogometaša, koji se smatraju uspješnim članovima zajednice.