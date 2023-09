Tužan razlog zbog kojeg se najljepša žena druži samo sa svojom djecom

Svako od nas napravio je neku grešku u životu i tu nema izuzetka, međutim, čini se da ista pravila ne važe za obične "smrtnike" i poznate.

Kada je riječ o slavnima, svaki njihov postupak dodatno se gleda pod lupom, te im se greške trljaju na nos i zapravo nikada ne zaboravljaju. o je posebno osjetila na svojoj koži Anđelina Džoli (Angelina Jolie) oko koje se "lome koplja" godinama.

Niski udarci

Dok su neki mišljenja da "vuk dlaku mjenja ali ćud nikad", te da "džabe sebe predstavlja kao sveticu kada je sve u njenom životu laž", ima i onih koji smatraju da je slavna ljepotica "odavno okajala grehe", te da je "nečuveno da joj se sudi za nešto što se desilo davno".

Razlog za neke skorašnje loše komentare je i čitava situacija sa Bredom Pitom (Brad Pitt), s obzirom da se njihov razvod pretvorio u jedan od najprljavijih, a niskih udaraca bilo je s obje strane. Stiže je takav da se Pit godinama ne može vidjeti s djecom, dok se Anđelina može vidjeti jedino sa njima, kao da drugih prijatelja nema. Bilo je komentara da glumica zapravo i nema prijatelje, s obzirom da su mnoge žene uplašene da će im uzeti muževe, kao što je to radila u prošlosti.

Međutim, razlog zašto je Anđelina gotovo uvijek samo s djecom slama srca. Glumica je o svemu progovorila za Vogue, i prvi put nakon dužeg vremena otvorila dušu o godinama iza nje.

Jedina stvar zbog koje nikad nije žalila je trenutak kada je postala majka. U svom nikada iskrenijem intervjuu za ovaj poznati magazin priznala je da ju je to što je samohrana majka zapravo spasilo od toga da potone. Otkrila je da se fokusirala na odgajanje svoje djece nakon razvoda od supruga i smatra da ju je upravo to guralo naprijed svih ovih godina.

- Imala sam 26 kada sam postala majka. Moj cjelokupan život se promijenio. To što sam dobila djecu me spasilo, ali i naučilo nekim novim stvarima. Uvjerena sam da bi završila na dnu da nisam odlučila živjeti zbog njih. Oni su bolji od mene, a to i želiš od djece – rekla je Đoli.

Kraj braka

Njenom braku s Bred Pitom došao je kraj 2016., nakon 12 godina zajedničkog života, a zajedno imaju šestoro djece - Medoksa (22), Paksa (19), Zaharu (18), Šajlo (17) i blizance Vivien i Noksa (15).

- Posljednjih dana sam malo tužna. Pokušavam shvatiti ko sam zapravo ja sa svojih 48 godina. Očigledno prolazim kroz neku tranziciju, promjenu. Ne osjećam da sam posljednju deceniju ono što ja jesam, a to nisam željela - dodala je Anđelina ne otkrivajući previše, ali implicirajući kako su prethodne godine bile izuzetno kompleksne za njenu porodicu.

- Mnogo toga je trebalo zacijeliti. Još uvijek se tražimo - zaključila je glumica koja krasi izdanje Vogue-a za novembar 2023. godinu. Ovaj intervju joj je poslužio kao odlična prilika da promoviše svoju modnu kompaniju nazvanu jednostavno - Atelier Jolie.

- Ne želim da budem velika modna dizajnerka, želim da napravim modnu kuću za druge ljude, da oni to postanu. Nadam se da ću promijeniti mnoge aspekte svog života. A ovo je onaj okrenut naprijed – rekla je glumica.

Lepršava odjeća

Poručila je da želi da njen brend inspiriše žene da se "osjećaju dovoljno snažno da pokažu i svoju nježnu, osjetljivu stranu - što njoj ranije nije bilo lako.

- Nakon što sam prošla kroz težak period u kojem sam bila povrijeđena, terapeut me pitao da li bih pokušala nositi lepršavu odjeću. Zvuči glupo, ali pretpostavila sam da će me pantalone i čizme predstaviti kao snažniju osobu – kazala je Đoli, a prenosi Tportal.hr.

Nažalost, iako je njen intervju izazvao mnogo saosjećanja, u isti mah je doveo i do negativnih komentara.

„Ne možeš čitavog života da činiš loše stvari i pravdaš se da ne znaš bolje, odrasla si žena", "Stigle je suze svih koje je povrijedila. Naravno da karma udara jako", samo je djelić koji se mogao pročitati.