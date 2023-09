Holivudska ljubavna priča: Vole se od 1996.

View this post on Instagram

Njih dvoje uspjeli su savladati sve prepreke i postati jedan od najdugovječnijih parova u Holivudu.

Ljubavna priča ovog para počela je 1996. godine. Upoznali su se dok je on režirao film "The Myth of Fingerprints", u kojem ona ima glavnu ulogu.

Kada su se upoznali, ona je imala 35, a on 26 godina

Kada su se upoznali, ona je imala 35, a on 26 godina. Zbližili su se sasvim neočekivano, a privlačnost među njima samo je rasla. Džulinjana je ranije rekla da je tajna uspješnog braka u tome da obje strane žele biti u tom braku. I uvijek, kaže, mora postojati balans. Tvrdi da je vidjela mnoge brakove kako propadaju jer jedna osoba zapravo nije bila spremna biti u braku.

Par ima dvoje djece, 21-godišnju kćerku Liv te 25-godišnjeg sina Kaleba (Caleb). Oboje slijede njihove stope i ušli su u filmski svijet.