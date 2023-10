Bosanac u Njemačkoj: Advokat za razvode kao magnet za publiku

U filmu koji rediteljski potpisuju Lena Maj Graf (Lena May Graf) i Fin Kristof Štroeks (Finn Christoph Stroeks) i koji je naišao na sjajne reakcije publike, Edin glumi advokata za razvode, te je postao pravi magnet za publiku u Njemačkoj.

Edin je glumio u filmu „Na Zapadu ništa novo“ (All Quiet on the Western Front), koji je osvojio čak četiri Oskara.

Edin je kao beba, zajedno s majkom, stigao u Njemačku. Rođen je 1992. godine kod Klise u Zvorniku. Pripadnici Vojske Republike Srpske su tada u nepoznatom pravcu odveli oko 700 muškaraca. Za posmrtnim ostacima više od 200 njih se još traga ili se vode kao nestali. Među njima su Edinov otac i njegova dvojica braće.