Pol Dejno, glumac koji igra glavnu ulogu u filmu “Luda lova”, za "Dnevni avaz": Lako je raditi s mojom suprugom

- To je jedna od stvari koje sam vidio, a koja me natjerala da poželim… komadić njega je bio takvog duha. On ima duh i strast i on je u fazonu: “Ovo sam ja, nosim čudnu odjeću i bandanu, i ako želite da me slušate kako pričam o investicijama otprilike tri sata, super, a ako ne, super”. Bilo je nešto tako osvježavajuće u tome. I mislim da su mu ljudi zbog toga odgovorili. A posebno govorimo o poslovnom svijetu koji vjerovatno ima puno dima i ogledala oko sebe, a ovo je tip koji se bavi transparentnošću. Objavljivao je svoju tabelu, svoj bilans stanja, pa čak i svoju ličnost. Za mene je to bilo veoma iskreno – rekao je Dejno u razgovoru koji smo dobili zahvaljujući “C2 filmu”, zvaničnom zastupniku studija “Sony” za BiH.

Dejno igra stvarnu osobu Kita Džila (Keith Gill), čiji je nadimak i Roring Kiti, koji je tokom pandemije koronavirusa uložio svoju i ušteđevinu supruge u dionice i to objavljuje na svom YouTube kanalu i Reddit profilu. No, njegove objave postaju jako popularne te Kitovo ime dođe i do milijardera s Vol strita.

Dakle, da, možemo reći da je to nešto poput Davida protiv Golijata. Postalo je to kada je Kiti počeo da snima videozapise, bez pokušaja da započne pokret. Mislim da je bio tip u pandemiji koji je davao sebi spas. Zapravo mislim da je bilo puno radosti u ovim videima koje je napravio.

Moje srce bi uvijek pripalo liku Rorin Kiti (Roaring Kitty) bez obzira na sve. I ne mislim to samo zato što glumim tu ulogu. To je glas koji želim da čujem. I to je komponenta priče koja bi mi govorila.

Važno je napomenuti da je razgovor nastao prije štrajka holivudskih glumaca i scenarista.

Dejno shvata zašto su Džilovi pratioci stali iza njega i zašto su ljudi stali iza njega i zašto je on bio glas ili maskota “Davidovih”.

- Ipak, mislim da nije mislio da bude vođa pokreta. Ne znam da je moglo bilo nevinije od toga. Milioni ljudi su uzeli njegovu energiju i prenijeli je na internet, znate, i ona se na kraju proširila poput šumskog požara. Zaista, postoji neka alhemija koja se dogodila u ovoj priči, u trenutku u kojem jeste, da je bilo šest mjeseci kasnije, ne znam da li bi se to dogodilo na isti način.

Čini mi se da se nešto magično dogodilo na trenutak, i mislim da je ova priča, i ovaj trenutak, za mnoge ljude kao pravi u njihovom životu, kao mala priča u njihovom vlastitom životu. Čim sam počeo da istražujem taj dio ovoga, gdje sam vidio koliko videa, koliko memova, koliko postova, leksikon oko toga, znate.

To, to nije bio samo David, to je bilo kao vojska maloprodaje, ljudi koji su postali maloprodajni trgovci, što su velike firme zaista tretirale više kao hranu za ajkule. I sada vjerujem da su sve te velike firme morale unajmiti ljude da prate maloprodajne trgovce i ono što se dešava na internetu jer su oni posjedovali svoju moć - istakao je Dejno.

Sudski poziv

Pravu osobu koju utjelovjuje Kita Džila kaže da nije upoznao.

- Kada je Kit dobio sudski poziv od Kongresa i otprilike u to vrijeme, vjerujem da je nekako otišao ispod radara, tako da kažem, i ostao tamo. Ovo je također vrlo nedavni događaj. Možda je još ostalo malo priče da se završi, da tako kažem. Dakle, jednostavno nisam osjećao da je moj instinkt, moja utroba mi je govorila da ne moram da narušavam njegovu privatnost. Prilično je jasno da se povukao s razlogom. Osjećam kao da je samuraj koji je skinuo svoju bandanu i otišao u daljinu i nije viđen – rekao je Dejno.

Priznaje da je mnogo gledao YouTube kanal Roring Kitija i da mu se dopao.

- I to je bila, iskreno, stvar koja me je zaista zaokupila. Onog trenutka kada sam vidio njegov video, pomislio sam, o, da, želim da provedem vrijeme s ovom osobom, dobro bi mi došao dio toga. Šta god da je, Kiti je u meni, znaš, to bi bilo super da i izađe. Dakle, i naravno, postojala je knjiga koja je zasnovana na Antisocijalnoj mreži, zar ne?

I puno izvještavanja i istraživanja koje treba uraditi kao glumac. Iskreno, lakše je naučiti dovoljno da znaš šta govoriš, nego se ponašati kao da znaš šta govoriš. Ako to ima smisla, zar ne? Dakle, morao sam naučiti dovoljno oko toga da sam povjerovao sebi. Znate, imate posla s berzom. Postoji nešto što se tiče interneta i tamošnje kulture. Ali on ima investicione videozapise. On vas uči kako ulagati, tu sam počeo i onda sam odatle krenuo – kazao je glumac.

Otkrio je i šta bi rekao Kitu kada bi ga vidio.

- Oh, iskreno, želim da se uvjerim da je dobro. Stvarno, jer prilično je teško dobiti sudski poziv od Kongresa, a ti si protiv tipova koji imaju velike, velike novčanike i koji imaju puno savjetnika i koji imaju puno otmjenih prijatelja, zar ne? A ovo je tip koji je došao iz radničke četvrti u Broktonu, Masečusets, i nema to. Pa, ja bih ga pitao kako je. Bio je zaista hrabar, čak i u svjedočenju, on je stvaran. Vidi se razlika između ovih drugih i njega. I zato su mu ljudi odgovarali jer je bio izravan. Kao vidiš kako drugi preskaču odgovore, oni su političari, kao što je on bio potpuno stvaran. Čak i u svjedočenju, osjećao sam – naglasio je Dejno.

Sjajan osjećaj

Njegovu suprugu igra Šejlin Vudli (Shailene Woodley).

- Tako je laka kao glumac i lako je raditi s njom. I to je za mene jedna od čari naše priče, barem u filmu, koliko je skromna, na drugi način. Kao da su u svojoj kuhinji, on je u svom podrumu i snima videozapise, on je kao da se vozi u autu sa svojim bratom, gdje strana priče o milijarderima, ima drugačiju vibracija.

Ali, bilo je lijepo biti s par glumaca kojima zaista možete vjerovati i biti svoj i zabavljati se. I, nadamo se, stvoriti pravu dinamiku za porodicu. Sigurno ne znam šta bih radio bez svog sistema podrške, tako da, znate, i to je dio životne radosti, bilo da je to vaš partner ili prijatelj. Da podijelite nešto, zar ne? Ti, kao, dijeliš tajnu.

Dakle, kao da vaši videosnimci počinju da se gledaju i to je zaista sjajan osjećaj, ali još je ljepše kada možete nekome reći. To je ono što radimo, to radimo i online, kažemo, nije li ovo ludo? Želiš podijeliti s nekim. Ova priča ide negdje gdje Kit nikada nije mogao predvidjeti. Zaista mislim da nije mislio da će se dogoditi ono što se dogodilo – kazao je Dejno.

Dodao je da je “Luda lova” priča o tipu koji je vjerovao u dionice i dao svoj glas na internetu.

- I vojska se formirala oko njega, i oni su pokušali da sruše Vol Strit. To je priča o Davidu protiv Golijata, o malom motoru koji bi jednostavno mogao. Definitivno ne morate znati za Val Strit da biste uživali u filmu. Nisam znao toliko o Val Stritu i jako sam uživao u priči. Radi se o trgovcima na malo, za koje ni ja ranije nisam znao šta to znači. To je za ljude koji nisu na Val Stritu. I mislim da svako može pronaći u tome, ta vrsta autsajdera, koji se suprotstavlja čovjeku, ljudska vibracija – zaključio je Dejno.

Ne pokazuj mi

Dejno se osvrnuo i na rad s rediteljem Krejgom Gilespijem (Craig Gillespie):

- Bio je sjajan. Mi smo se poznavali samo kratko. Bio sam sretan što sam ga čuo i što je pomislio na mene za ovu ulogu. I Krejg, mislim da bi on trebao biti taj koji će ovo reći, ali mislim da je njegov sin bio super u “GameStop” iskustvu i, zaradio je malo novca, onda je izgubio malo novca, pa mislim da je na neki način to živio u svojoj kući. I, i da, super kolaborativan. Film je nastao nekako brzo i očigledno se priča dogodila prilično nedavno.

To što je on i što su naši pisci uradili odličan posao, da dovedu scenarij do mjesta gdje je bio, a onda je jednostavno sastavio i sjajan ansambl, toliko divnih ljudi. Svi su rekli da je Krejg lak u smislu da je brz, zna šta želi, i uvijek je uzbuđen zbog toga. Kao da je oduvijek želio da mi pokaže stvari na svom telefonu, kao, hoćeš li vidjeti, znaš, a ja sam kao, ne, ne, ne. Ne pokazuj mi, ne pokazuj mi jučerašnje dnevne novine. Ne pokazuj mi rez, znaš? A on, on želi da se brzo presječe. Dakle, zato što se hrani energijom toga. I da, dobro smo se proveli.

Nisam se toliko smijao dugo vremena

- Pit Dejvidson (Pete Davidson)… Nisam se toliko smijao dugo vremena. Stvarno sam se osjećao kao da sam u autu sa svojim prijateljima u srednjoj školi, kao da se sprdaš, praviš nešto ni iz čega, znaš, kao da si na filmskom setu, ti si ponekad sjediš i čekaš da se svjetla postave. I samo me je nasmijavao.

Čak i pred kamerom. Stvari koje bi izašle iz njegovih usta, improvizacije, mnogo stvari koje ne mogu reći ovdje. Bilo je stvarno nešto i stvarno smo se dobro proveli. Mislim da smo bili kao neobičan duo koji se na kraju dobro slagao. I sviđa mi se taj odnos u filmu - rekao je Dejno o saradnji s Dejvidsonom.