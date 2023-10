Bh. glumac Jasmin Mekić u novoj drami na HRT-u: U „Gori“ se ništa ne prepušta slučaju

Bosanskohercegovački glumac Jasmin Mekić s adresom u Rijeci igra u novoj hit-seriji „Gora“ koja se emitira na HRT-u. Mekić inače u ovoj porodičnoj drami igra Borisa Novaka, brižnog oca i penzionisanog pilota. Serija je pretpremijeru imala 17. avgusta na 29. Sarajevo Film Festivalu gdje su prikazane prve dvije epizode, a s premijernim prikazivanjem krenula je 2. oktobra na prvom programu HRT-a. Mekić za „Avaz“ otkriva kako je dobio ulogu, kakva je atmosfera na setu te koliko je aktivan u pozorištu.



Motivirajuće reakcije

Na koji način ste dobili ulogu?

- Smiješno je i reći na koliko sam kastinga bio a da nisam dobio ulogu ali na ovom kastingu za dramsku seriju „Gora“ mi se sve nekako lijepo posložilo. Kasting je bio opsežan s velikim brojem kolega i kolegica iz mnogih gradova. „Antitalent“ produkcija je ozbiljno pristupila pripremama za ovaj projekt što govori i podatak da je odabrano na kastinzima oko 100 kolegica i kolega i isto toliko statista.

Šta Vam je bio najveći izazov u stvaranju Vašeg lika?

- Naravno da je svaka uloga na neki način izazov bilo u teatru ili na filmu. Igram lik Borisa, brižnog oca i penzionisanog pilota koji je zbog dogovora sa suprugom zapravo odustao od pilotiranja i sada upravlja dronom u timu Gorske službe spašavanja. Trudi se biti tu za svoje kćerke ali isto tako je predan u spašavanju drugih. Upravo taj disbalans između porodičnog života i akcije spašavanja dovodi do problema u braku. Budući da sam i sam otac apsolutno razumijem Borisa kojeg igram. S jedne strane apsolutni vladar terena kada je u akciji spašavanja a s druge strane trudi se biti tu za kćeri, ali isto tako će im doći na roditeljski, ali u krivi razred. On želi ali ne ispada uvijek kako je zamislio ili kako sve to treba funkcionirati u njegovoj glavi. Naći takvu mjeru i odigrati besprijekorno je veliki izazov.

Koliko ste zadovoljni ekipom i kakva je atmosfera na setu?

- Budući da smo imali čitaće probe prije samog snimanja već tada smo se zbližili kao ekipa i kao tim. Tako da kada je došao prvi dan snimanja bili smo već uigrani i zbog toga je atmosfera bila opuštena. Kao što sam u uvodu kazao, produkcija nije ništa prepuštala slučaju tako su nam i ove čitaće probe pomogle u „otključavanju“ odnosa što je dovelo do tačne i brze egzekucije na setu. Kada si siguran u ono što radiš, onda si i opušteniji a tako je bilo sa svima na setu, ne samo kolege i kolegice nego i kamermani, šminka, kostimi, rekvizita…