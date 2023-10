Dejvid Gordon Grin, reditelj filma “The Exorcist: Believer” za „Dnevni avaz“: Kako sam se odlučio za nastavak najstrašnijeg horora u historiji filma

Ove jeseni bit će tačno 50 godina od kada je „The Exorcist“, najstrašniji horor film u historiji, bio prikazan na velikom platnu i šokirao publiku širom svijeta. Ovog oktobra, otvorilo se novo poglavlje. „Blumhouse“ i reditelj Dejvid Gordon Grin (David Gordon Green), koji su razbili status quo vaskrsavanjem franšize „Noć vještica“, predstavljaju film “The Exorcist: Believer”.



U filmu glumi Lesli Odom Jr. (Leslie) i utjelovljuje Viktora Fildinga (Victor Fielding), udovca koji sam odgaja kćerku Anđelu (Angela). Ali kad Anđela i njena prijateljica Ketrin (Katherine) nestanu u šumi, samo da bi se tri dana kasnije vratile bez sjećanja na ono što im se dogodilo, to pokreće lanac događaja koji će Viktora natjerati da se suoči sa snagama zla.

Kreativna sloboda

Uz Odoma, glumačku postavu čine Lidija Dževet (Lidya Jewett), En Dovd (Ann Dowd), Dženifer Netles (Jennifer Nettles), Norbert Leo Bac (Butz) i Olivija Markum (Olivia Marcum). Ipak, možda je najuzbudljiviji povratak Elen Barstin (Ellen Burstyn), koja reprizira svoju ulogu Kris Meknil (Chris MacNeil) prvi put nakon svoje izvedbe nominirane za Oskara u originalnom filmu iz 1973. godine.

“The Exorcist: Believer” prvi je dio planirane trilogije, a u bh. kinima počeo se prikazivati 5. oktobra.

Posredstvom “Una filma”, distributera filmova Studija “Paramount”, “Universal” i brojnih nezavisnih naslova na teritoriji cijele BiH, “Dnevni avaz” dobio je ekskluzivni intervju s rediteljem Dejvidom Gordonom Grinom.

Ići stopama jednog od najvećih horor filmova svih vremena nije nimalo jednostavan zadatak, ali producent, reditelj i scenarist Dejvid Gordon Grin bio je spreman da okuša svoju sreću s filmom „The Exorcist: Believer“ i ispriča svježu priču.

Šta je za Vas značio klasik Vilijama Fridkina (William Friedkin) iz 1973. „The Exorcist“?

- Film sam gledao u srednjoj školi i za mene je spojio linije između horora i drame, te između umjetnosti i reklame. Svidjelo mi se kako je spojeno nešto spektakularno, neobjašnjivo i natprirodno, utemeljeno u zemaljskim likovima koji su bili u sličnim scenarijima. Zaista mi se uvukao pod kožu i nije me pustio.

Kako ste došli na ideju snimanju nastavka priče nakon 50 godina?

- Iskustvo koje sam imao s „Blumhouseom“ i „Universal Picturesom“ u našoj trilogiji za „Noć vještica“ bilo je nezaboravno u mojoj karijeri u smislu kreativne slobode, komercijalnog uspjeha i stvarnog pronalaženja filmske porodice koju sam želio dugo godina. Kada nam se Morgan Krik (Creek), koji posjeduje prava na „The Exorcist“ obratio, samo smo pomislili da je to odlična prilika da proširimo tu filmsku porodicu.

Ponudio mi je mogućnost da se odmaknem od podžanra slasher, gdje se osjećam kao da sam rekao ono što sam trebao reći, te da donesem neke od vještina i strasti koje sam imao za dramsko nezavisno snimanje u ranom dijelu moje karijere u komercijalnoj areni. Dakle, s „The Exorcist: Believer“ unosimo mnogo različitih atributa iz filmova koje sam snimio s lojalnom grupom filmaša i saradnika. Originalna kultna muzika „The Exorcist and the Tubular Bells“ pokreće nešto iskonsko u svima nama, a kreativni tim koji je radio na ovom filmu pobrinuo se da poštujemo njegov integritet i da ga odvedemo dalje od onoga što je moglo biti samo brzo hvatanje novca ili iskorištavanje titule.

Kad je riječ o kreativnoj strani projekta, koju priču pričate u „The Exorcist: Believer“?

- U širem smislu, pričam priču o roditeljima koji su suočeni s neizvjesnošću bolesti koja zadesi njihovu djecu. Ovo je kliničko i duhovno istraživanje nepoznatog.

To istraživanje se radi iz različitih uglova, uključujući dvije mlade djevojke koje su istovremeno opsjednute.

- Da, i za mene je to ponudilo priliku, jer je svijet tako ogroman i mnogo se razvio u 50 godina koliko je prošlo od Fridkinovog filma, ne samo u smislu izvedenog pripovijedanja, već i u kulturnoj perspektivi posjedovanja. Dakle, mislio sam da je odabir samo jedne religije, jedne ceremonije, jednog rituala i jednog skoka u vjeru iz porodice veoma zastrašujući. Ali ideja o suočavanju i razgovoru s više perspektiva i vjera u sinhroniziranom posjedu postala je nešto što ranije nisam vidio i bio sam uzbuđen zbog toga.

Šta je za Vas značilo to što se Elen Barstin vratila legendarnoj ulozi Kris Meknil nakon 50 godina?

- Elen ne samo da ima nevjerovatan obim posla, već i duboku energiju i prisustvo kada uđe na snimanje. Tako da mi je bila velika čast raditi s Elen, koja je u najmanje tri od mojih deset najboljih filmova: „The Last Picture Show“, „Alice Doesn't Live Here Anymore“ i „The Exorcist“. Imali smo sreću da je uvedemo u ranu fazu razvoja projekta, gdje sam naučio mnogo o tome kako se njen život razvijao od uspjeha originalnog filma. Zapravo, na mnogo načina lik kojeg smo vajali pao je na paralelnu putanju u svemiru, jer je to bio neko na koga su monumentalno utjecali događaji iz 1973. Upoznavanje Elen nas je navelo da shvatimo da postoji mnogo sličnosti između njih, i bilo je to magično iskustvo hraniti se njenom mudrošću i uvidima.

Njen lik ima zanimljiv izgled koji otkrivamo u ovom filmu, koji pokazuje i njenu snagu i ranjivost.

- Da, ona ima snagu da se suoči sa zlom s kojim se suočavaju, ali i ranjivost jer je izgubila vezu sa svojom kćerkom. Nakon traumatičnog iskustva kroz koje je Kris Meknil prošla prije 50 godina, ona pokušava podijeliti svoje znanje i povezati se s ljudima koji se suočavaju sa sličnim poteškoćama. Problem je u tome što strastvenim dopiranjem do svijeta oko sebe možete se udaljiti i od osobe koja vam je najbliža. Smatram da je to fascinantno i vjerujem da može dovesti do komplikovanog pripovijedanja s kojim se ljudi mogu povezati.

Ljudi se povezuju i s novim likom Viktora Fildinga, koji se, nakon što se godinama suočavao s gubitkom, sada suočava s nezamislivim užasom opsjednutosti njegove kćerke.

- Viktora sam uvijek doživljavao kao lik koji je rođen u vjeri, ali nakon što je bio suočen s krajnjim izazovom, povukao se od svoje religije i kao da je nabacio oklop, kako bi zaštitio ne samo sebe nego i svoju kćerku.