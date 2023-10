Holivudski producentski mag Džejson Blum za "Dnevni avaz": Niko nije siguran

- Sjećam se kada sam prvi put gledao “The Exorcist”. Bilo je to, nažalost, na TV-u jer nisam bio dovoljno star da idem u kino kada je izašao, ali učinio mi je ono što je uradio tolikom broju ljudi - uplašio me nasmrt i nastavio da radi to toliko dugo nakon što sam ga gledao. Prošlo je skoro 50 godina od njegovog objavljivanja, a od tada su izašle hiljade horor filmova. Bio je revolucionaran za svoje vrijeme i željeli smo ga počastiti ovim nastavkom, iako ne morate gledati originalni film da biste razumjeli i cijenili “The Exorcist: Believer”. Dakle, za nas se radilo o pokušaju da se vratimo na uznemirujuću i originalnu priču. Radilo se o prenošenju užasa koji roditelj može osjetiti kada je njihov svijet - njegovo jedino dijete - ugrožen i pokušaju da se pomiri s tim kako bi se uvjerenja mogla razviti, dok nekoga vodite kroz ovaj neobičan svijet.

Koju priču pričate?

- Ovaj film govori o samohranom ocu koji odgaja kćerku tinejdžerku koja ima mnogo pitanja o majci koju nikada nije upoznala. Njena radoznalost ju je zatim navela da radi sa školskom drugaricom kako bi se duhovno povezala sa svojom pokojnom majkom, ali ono što oni oslobađaju navodi njenog oca i grupu nevjerovatnih saveznika da pokušaju da spase živote djevojčica. Fokusira se na niz događaja koji prisiljavaju njenog oca, nevjernika, da se suoči sa zlom silom i, u svom teroru i očaju, traži pomoć s različitih mjesta. To je pravi test snage.

Kako biste opisali cjelokupni izgled i osjećaj “The Exorcist: Believer”?

- Film je zadivljujući, dramatičan, mračan i zastrašujući. Dejvid Gordon Grin i njegov tim jako naporno su radili kako bi to uspjeli s praktičnim strahovima jer mi nismo kompanija čiji su filmovi od zida do zida sa VFX-om (vizualni efekti, op. a.). Da, neke ćete vidjeti u “The Exorcist: Believer”, ali film ima umjetnike koji blistaju kroz njega. Filmski stvaraoci su obavili gomilu praktičnog posla, od snimanja naopačke do krvarenja zidova. Zapravo je bilo fenomenalno gledati ih i uvidjeti njihovu magiju.

Po čemu je Dejvid Gordon Grin pravi reditelj da se pozabavi ovim projektom?

- Ako ćete snimiti odličan horor film, potreban vam je snažan scenarij i reditelj koji želi da publici donese drugačije iskustvo. Tražio sam od Dejvida da snimi franšizu “Noć vještica”, a on je snimio tri sjajna filma. Dakle, on je bio moj prvi izbor za “The Exorcist” zbog sjajnog partnerstva koje smo imali na tim filmovima, znajući da nam je važno pronaći pravog partnera i reditelja za ovaj projekt. Trebao nam je neko ko se nije uplašio konceptom nastavka zaostavštine tako nevjerovatne i poznate priče. Pitao sam ga da li bi bio zainteresiran, i imali smo sreće što je želio da radi sa nama na još jednoj velikoj horor franšizi jer je Dejvid Gordon Grin pravi vizionar. Jedan od razloga zbog kojih sam bio uzbuđen što sam bio na setu bio je vidjeti ga kako priča ovu priču onako kako je on vidi i nadam se da će publika cijeniti užas i uzbuđenje za koje je naporno radio da stvori. Ne izgleda ništa kako sam zamišljao; to je oko 100 puta bolje! Još jedna jedinstvena stvar u vezi s Dejvidom - što važi i za iskusnije filmske stvaraoce - jeste da je on tako samouvjeren i da nije u odbrani. Svi reditelji kažu da su otvoreni za prihvatanje najbolje ideje, ali gotovo niko od njih to zapravo ne čini. Međutim, Dejvid je sjajan u slušanju različitih gledišta i preuzimanju bilo koje ideje za koju misli da će film učiniti boljim, ne obazirući se da li je njegova ili nečija druga.

Nejasna pravila

Koja je razlika između horor filma “Noć vještica” i horora “The Exorcist”?

- Majkl Majers (Michael Myers) je zastrašujući: on je sila lišena ljudskosti s nevjerovatnim sposobnostima i brutalnošću koja nema logike. Međutim, demon u “The Exorcistu” nije sa ovog svijeta; tako da pravila nisu uvijek jasna i može nanijeti nezamislivo zlo.

Anđela, Viktorova kćerka u priči, i njena prijateljica Ketrin opsjednute su demonom kada pokušavaju da se povežu s njenom pokojnom majkom, što dovodi do toga da se ove porodice okupljaju kako bi pokušale da spase svoju djecu od zlokobnog zla s kojim se suočavaju.

- Djevojke počinju nevine, neiskvarene svjetskim predrasudama. Anđelin tata nije religiozan, on je više nevjernik, ali vidimo da se njegovo putovanje mijenja kroz cijelu priču. S druge strane, Ketrinina porodica je prilično religiozna, i uvijek kreću od svoje vjere kako bi poboljšali svoj život. Obje porodice samo pokušavaju da zaštite svoje najmilije na najbolji način na koji znaju i moraju da rade zajedno na tome. Ovaj film podstiče publiku na razumijevanje da s ovim demonom nema pravila i da on može nadilaziti religije, kulture i granice. Niko nije siguran...

Praktičnost i energija

Što je na sve to donijelo snimanje filma na lokaciji u Atlanti i Dominikanskoj Republici?

- Atlanta, sa svojim prekrasnim kvartovima i zajednicama, donijela je veliku praktičnost zbog koje će se publika osjećati kao da bi to mogao biti njihov rodni grad. A Dominikanska Republika je u film unijela energiju i kulturno bogatstvo koje je Dejvid Gordon Grin lijepo snimio na ekranu.