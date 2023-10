Evo kako je Peri dobio ulogu Čendlera

Metju Peri (54), čija je smrt jutros pogodila kompletnu javnost širom svijeta, mogao je svojevremeno propustiti da glumi Čendlera Binga iz "Prijatelja", koja mu je donijela svjetsku slavu.

On je o tome govorio 2015. godina u emisiji voditelja Seta Majersa, piše People.

Metju je naveo da je postao očajan u potrazi za poslom 1994. godine.

Futuristička košulja

- Ovo se desilo u godini kada su "Prijatelji" snimani, ali ja nisam bio na tržištu zato što sam prihvatio posao na pilot projektu po imenu "LAX 2194", koji je bio o rukovaocima prtljagom na aerodromu u Los Anđelesu 2194 - prisjetio se tada Peri i nastavio:

- Tako da sam nosio futurističku košulju. I mali ljudi su igrali vanzemaljce u kojima sam morao da sredim prtljag vanzemaljaca i to je u osnovi bila predstava - naveo je Peri.

Dok je bio posvećen ulozi na projektu LAX 2194, prisjetio se da je dobio scenario za "Prijatelje" i dodao: "Bilo je urnebesno i sjajno. Postojao je taj dio koji je bio savršen za mene i izluđivanje me je to što nisam mogao da se uzdignem zbog predstave rukovalaca prtljagom. Gubio sam razum."

Međutim, njegovi planovi su se promijenili kada je izvršni direktor Foxa gledao LAX 2194 i nazvao ga "najgorom stvari koju smo ikada vidjeli u životu".

On se prisjetio izjave producenta: "On je slobodan. Možeš da ga angažuješ za svoju malu emisiju "Prijatelji kao mi" koja je onda postala "Prijatelji".

Peri je zajedno sa Dženifer Aniston, Dejvidom Švimerom, Metom LeBlankom, Kortni Koks i Lizom Kudrou ušao u legendu sa "Prijateljima", seriji koja je imala 10 sezona i trajala od 1994. do 2004. godine.

Uputio molitvu

U svojim memoarima "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" 2022. godine, sjetio se da se molio da mu se život promijeni nekoliko sedmica prije audicije za "Prijatelje".



- Otprilike tri sedmice prije audicije za "Prijatelje", bio sam sam u svom stanu na 10. spratu — bio je veoma mali, ali je imao odličan pogled, naravno — i čitao sam u novinama o Čarliju Šinu - napisao je on, piše Insider.

- Rečeno je da je Šin opet u nevolji zbog nečega, ali sjećam se da sam pomislio: Zašto ga je briga — on je slavan. Niotkuda, zatekao sam sebe kako kleknem, čvrsto zatvaram oči i molim se. Nikada prije to nisam radio - dodao je on.

Njegova molitva je bila: "Bože, možeš da mi radiš šta god hoćeš. Samo me, molim te, učini slavnim." Tri sedmice kasnije, dobio sam ulogu u "Prijateljima". A Bog je svakako održao svoju stranu pogodbe — ali Svemogući, pošto je svemogući, nije zaboravio ni prvi dio te molitve", rekao je on, naizgled misleći na svoju zavisnost i zdravstvene borbe.

Inače, kako piše IMDB, prilikom audicije za ulogu Čendlera Binga, nije mu bio potreban scenario jer je znao pilot napamet. Zanimljivo je da je pomagao je prijatelju oko uloge prije audicije. Metju Peri je bio na audiciji za Čendlera Binga u petak, dobio je posao, i počeo da radi narednog ponedeljka.