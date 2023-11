Preminuo glumac Tajler Kristofer

Najpoznatiji je po ulogama u "General Hospital" i "Days of Our Lives", koje su mu donijele pet nominacija za nagradu Daytime Emmy.

View this post on Instagram

- Bio je draga duša i divan prijatelj svima koji su ga poznavali - poručio je glumac i naglasio da je Tajler Kristofer bio zagovornik borbe za mentalno zdravlje i borbu protiv zavisnosti. Borio se sa bipolarnom depresijom i alkoholizmom.

- Više smo nego shrvani gubitkom našeg dragog prijatelja i molimo se za njegovu djecu i oca - napisao je.

Kristofer Tajler glumio je 1996. do 2016. Nikolasa Kasedina u "General Hospital", dok je do 2018. do 2019. bio član glumačke ekipe "Days of Our Lives".

Od 2002. do 2004. bio je oženjen glumicom i producentkinjom Evom Longorijom Baston.

Glumac Tajler Kristofer bio je od 2008 . do 2021. oženjen bivšom ESPN reporterkom Brijen Pedigo sa kojom je dobio dvoje djece.