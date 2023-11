Slavna glumica suočavala se s finansijskim problemima, danas ima 20 miliona

Melisa Rauh (Melissa Rauch), glumica mnogima najpoznatija po ulozi u seriji "Teorija velikog praska", prošla je dosta težak put do slave.



Njeno bogatstvo danas je procijenjeno na 20 miliona dolara, no ranije je prolazila kroz mnoge finansijske probleme.

Na početku karijere preselila se u Los Anđeles, no unatoč obećavajućim audicijama i malim ulogama u nekoliko filmova, nikako se nije mogla probiti do nečeg boljeg. Potom se pokušala probiti u pozorištu, no ubrzo je shvatila da joj to neće omogućiti uspjeh.