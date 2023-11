Vanesa Kirbi za “Avaz” o novom filmskom hitu „Napoleon“: Šta se desi kada ugasite vatru u ženi

- Topao je, radostan. Mislim, on jednostavno voli snimati filmove i uvijek je volio, i to je potpuno zarazno, i bilo je divno vidjeti njega i Hoakina kako ponovo rade tako blisko zajedno, i imaju tako blizak odnos. Pretpostavljam da su kao porodica s putovanja daleko od “Gladijatora” (film kojeg je Skot režirao, a Finiks je igrao u njemu, op. a.) – kazala je Kirbi.

Čini se lakše igrati izmišljene likove nego poznate ličnosti. Posebno one historijske. No, ekipa filma “Napoleon”, na čelu s rediteljem Ridlijem Skotom (Ridley Scott), uhvatila se ukoštac s pričom jednoj od najvećih historijskih, vojnih, diktatorskih ličnosti – Napoleonom Bonaparteom.

O tome kako je bilo sarađivati s oskarovcem Hoakinom Finiksom, kazala je:



- Hoakin je bio tako nevjerovatan u vrsti idiosinkratičnog, psihološkog portreta ratnog zločinca koji je imao um nekoga ko želi da izvede stvari koje je želio, tako da je bilo zaista nevjerovatno gledati ga kako ulazi u takav lik i, kao, nemoj se plašiti da dodirneš stvarno mračna i uznemirujuća mjesta. Znaš, siđemo sa seta i mi bismo se smijali i zabavljali, tako da, bilo je stvarno, bilo je zaista nevjerovatno za gledanje.

A kakva je bila Žozefin u odnosu na Napoleona? Kirbi se povezala s njom na poseban način, a kako bi drugačije i dočarala njenu ljubav prema Napoleonu, ali i sve ono kroz šta je prošla.

- Žozefin ima takvu unutrašnju divljinu, i mislim da joj nije mjesto u aristokratskom društvu i bila je neka vrsta autsajdera kao što je bio Napoleon. Hoakin i ja smo se uvijek osjećali kao da je to nešto u čemu su se jednostavno razumjeli, i očito imali ludu vezu i putovanje, ali bilo je nešto što im je bilo zajedničko - što se identificiraju i osjećaju se prepoznatima, i razumiju jedno drugo kao neku vrstu izvanrednih – opisala je Kirbi.

Smatra da je Žozefin život bio težak, ali da je bila posebna, s vatrom u sebi.

- Ona je bila takva vrsta nezavisne sile za sebe koja se polako gasila njenim odnosom prema ovom caru koji je bio diktator i dominirao i njom i drugim zemljama i ubio toliko ljudi. Mislim da se njen plamen nekako gasio tokom vremena. Veoma složeno, prilično teško putovanje da igram nekoga ko je imao ovu vrstu divlje energije koja nije imala nikakvu dozvolu da bude ono što jeste. U to vrijeme, pomislila sam, Bože, mora postojati toliko žena u historiji koje su imale takvu vrstu kapaciteta i sposobnosti, vatru, a zapravo im nikada nije bilo dozvoljeno, da imaju prostora da to izraze – istaknula je Kirbi.

Preuzimanje rizika

Priča o načinima preživljavanja jedne žene u toj epohi, na glumicu Kirbi ostavilo je poseban dojam.

- To je priča o mnogim ženama, i da, imala sam toliko saosjećanja za Žozefin do kraja, jer joj nije bilo dozvoljeno da ima glas iako je bila nevjerovatno jaka, moćna energija. Carica kakva je morala biti, bila je kakva je Napoleon trebao od nje da bude. I tako se morala prilagoditi. Tako da je to bio kao život adaptacije, zaista, i ona, mislim da je tako dobro preživjela to, iskreno, jer je to bilo brutalno vrijeme. Mislim da se kladila na Napoleona jer je on bio general u usponu, njegova reputacija je rasla. Znala je, iz svega što sam pročitala, znala je da mora da čuva svoju djecu. Mislim da je u njemu vidjela nešto nevjerovatno ambiciozno, vjerovatno prilično zastrašujuće i željela je da riskira – kazala nam je Kirbi.

A kada su u pitanju poznata ljubavna pisma koja su razmjenjivali Žozefin i Napoleon, Kirbi se slaže da je možda to najpoznatija stvar kod njih dvoje.

- Posebno ona koja je on njoj pisao jer je dosta njenih uništeno. Ali to je bio takav uvid u to koliko su duboko bili vezani jedno za drugo i koliko je snažna bila ta veza i koliko je on bio zaljubljen u nju. Mislim, tako je fascinantno čitati ih. Ući u njegov šator i pisati ovo, poeziju i ove lirske, znate, ovo šikljanje, to je tako sentimentalno – naglasila je Kirbi.