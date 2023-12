Poznate nominacije na Zlatni globus: Brojne zvijezde očekuju nagrade

Nadolazeća 80. dodjela Zlatnog globusa koju će voditi Džerod Karmajkl emitirat će se uživo 10. januara 2024. godine. Majan Lopez i Selenis Leiva iz NBC-jeve serije ‘Lopez vs. Lopez‘, otkrile su nominirane u kategorijama za film i TV.

Najbolji glumac u limitiranoj TV seriji

Taron Egerton „Black Bird,“ Kolin Firt „The Staircase,“ Endru Garfild „Under the Banner of Heaven,“ Evan Peters „Monster: The Jeffrey Dahmer Story,“ Sebastian Stan „Pam and Tommy.“

Najbolji sporedni glumac u limitiranoj TV seriji

F. Marej Abraham „The White Lotus,“ Domnall Glison „The Patient,“ Pol Volter Hauser „Black Bird,“ Ričard Dženkins „Monster: The Jeffrey Dahmer Story“, Set Rogen „Pam and Tommy.“

Najbolji glumac u TV seriji (mjuzikl ili komedija)

Donald Glover „Atlanta,“ Bil Hader „Barry,“ Stiv Martin „Only Murders in the Building,“ Martin Šort „Only Murders in the Building,“ Džeremi Alen Vajt „The Bear.“

Najbolja glumica u limitiranoj TV seriji

Džesika Čestain „George and Tammy,“ Džulia Garner „Inventing Anna,“ Lili Džejms „Pam and Tommy,“ Džulia Roberts „Gaslit,“ Amanda Sejfrid „The Dropout“.

Najbolja sporedna glumica u limitiranoj TV seriji

Dženifer Kulidž „The White Lotus,“ Kler Dejns „Fleishman Is in Trouble,“ Dejzi Edgar-Džons „Under the Banner of Heaven“ Nisi Neš-Bets „Monster: The Jeffrey Dahmer Story,“ Obri Plaza „The White Lotus“,

Najbolja sporedna glumica (mjuzikl-komedija ili TV drama)

Elizabet Debicki „The Crown“, Hana Ajnbinde „Hacks,“ Džulia Garner „Ozark,“ Džanel Džejms „Abbott Elementary,“ Šeril Li Ralf „Abbott Elementary“

Najbolji glumac u igranom filmu (mjuzikl ili komedija)

Diego Kalva „Babylon,“ Daniel Kreg „Glass Onion: A Knives Out Mystery,“ Adam Drajver „White Noise,“ Kolin Farel „The Banshees of Inisherin,“ Ralf Fajns „The Menu“

Najbolji reditelj igranog filma

Džejms Kameron „Avatar: The Way of Water,“ Daniel Kvan i Daniel Šajnert „Everything Everywhere All at Once,“ Baz Luhrman „Elvis,“ Martin MekDona „The Banshees of Inisherin“ Stiven Spilberg „The Fabelmans“

Najbolja glumica u igranom filmu (mjuzikl ili komedija)

Margo Robi „Babylon,“ Anja Tejlor-Džoj „The Menu,“ Ema Tompson „Good Luck to You, Leo Grande,“ Lesli Manvile „Mrs. Harris Goes to Paris,“ Mišele Jeo „Everything Everywhere All at Once,“

Najbolji igrani film (drama)

„Avatar: The Way of Water,“ „Elvis,“ „The Fabelmans,“ „Tar,“ „Top Gun: Maverick“.