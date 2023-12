Preminuo legendarni američki glumac: Pamtimo ga kao Pembltona iz serije "Homicide"

Andre Brauer, američki glumac koji je gledaocima širom svijeta poznat po ulozi detektiva Frenka Pembltona u seriji "Homicide" (Odjeljenje za ubistva), umro je u 61. godini, poslije kraće i teške bolesti.

Dobio dvije Emi nagrade

Brauer je osvajač dvije Emi nagrade, a poznat je i po ulozi kapetana Rejmonda Holta u seriji "Brooklyn Nine-Nine". Njegov publicista je potvrdio tužne vijesti za magazin Variety.

Brauerova karijera dostigla je vrhunac 1998. godine, kad je dobio Emi nagradu za ulogu Pembltona, a drugu Emi nagradu je, zanimljivo je, dobio za ulogu kriminalca u seriji "Lopov".

Brauer je rođen u Čikagu, diplomirao je na Stenfordu, a zatim je glumu učio u Juilliard School.

Život posvetio porodici

I pored toga što je imao mnogo uspjeha i u TV serijama i na filmu (uloge u filmovima "City of Angels", "Frequency", "Poseidon", "Primal Fear", Duets", "The Mist", "Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer", "Salt" i "The Gambler"), Brauer je svoj život potpuno posvetio porodici.

- Porodica mi je važnija od velike uloge. Imao sam interesantnu karijeru, mislim da je mogla da bude i veća. Mogao sam da se bavim i produkcijom režijom, svim drugim interesantnim stvarima. Ali bi to sve išlo na štetu mog života i moje porodice - rekao je jednom prilikom glumac.

Iza Andrea su ostali supruga Ejmi Brabson (također smo je gledali u "Homicide") i troje djece.