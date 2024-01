Pejaković: Na heroinu sam bio 20 godina, Bjelogrlić i Kojo su me poslije snimanja filma odveli u bolnicu na liječenje

Glumac, režiser, scenarista i muzičar Nikola Pejaković Kolja u ispovijesti za za UNA TV otkrio je da je bio heroinski ovisnik.

On je govorio o kompletnom svom životu.

- Ja sam se rodio sa četiri prsta i imao sam na desnoj ruci specijalan tretman. Jedinac sam, tako da sam prilično razmažen. To Vam je primjer da ja to nisam prihvatio loše i nije mi smetalo. To je vjerovatno zasluga mojih roditelja. Ja sam to osjećao kao neku vrstu prednosti, odnosno bio sam različit od drugih pa sam na taj način davao malo više značaja sebi. Nisam osjećao problem. Jedino, recimo, kada se potučem pa krene neko da mi daje baš velike batine, pa kad vidi da imam četiri prsta onda ih smanji. To je jedna prednost. Doživljavao sam to zaista kao neku vrstu moje male tajne i specijalne snage. Mojim roditeljima nije bilo lako da to prihvate kad sam se rodio jer nije samo da je nedostajao prst nego i manja i kraća ruka, defektna... Oni su uradili sve da ja prođem kroz to kao kroz puter - otkrio je.



Puno alkohola

U jednon periodu života Pejaković je mnogo pio.



- Nisam to tako shvatao. Kod nas, ali i ovdje, puno se pije alkohol i tretira se kao "Nije to ništa". Svi piju i svi pijemo, ja sam samo prestao. Inače, da još pijem vjerovatno ne bi pričali o ovome - istakao je Nikola, koji je pod dejstvom alkohola bio akter brojnih tučnjava. Međutim, tvrdi da se pokajao.

- Ja se kajem zbog svega što sam uradio loše i to je normalno da se čovek pokaje, ispovijedi i fino pričesti - kazao je on.

Priznaje da je dve decenije bio težak zavisnik od heroina, pa je otkrio razloge zbog kojih je posegao za tim porokom.



- Legao mi je kao budali šamar. Ne znam, jednostavno čovjek ima neke svoje crne rupe koje zatrpava raznim stvarima dok ne nađe odgovore na to. Ja te odgovore nisam baš nalazio dok se nisam vratio pravoslavlju. Tek kad sam se vratio i pogledao život kroz te naočare vidio sam da nemam baš prava da se ubijam na taj način, također nemam prava da zagorčavam život drugima. Heroin sam koristio 20 godina, a ne izgleda tako - otkriva Kolja i dodaje da je često bio u prilikama da nije imao novca za heroin, a osjećao je krize.

- Uglavnom sam bio u toj situaciji. Čovek kad se nađe u tim situacijama nađe neki način da savlada taj problem. Nekad ga ne savlada. Nekad ostane k'o riba na suhom - tvrdi on.

Zbog njegovog talenta kolege su ga obožavale i nisu ga odbacivale, piše UNA.

- Ja sam o tome otvoreno govorio i ljudi su to znali, nisam krio. Čak ima ljudi iz mog posla koji su pomagali da se liječim u par navrata. Važno je da čovjek bude otvoren prema tom problemu i da ga ne skriva. U tom trenutku ne može čovjek sam to da riješi - istakao je glumac.

Nije bilo prisile

Pejaković otkriva da su ga Dragan Bjelogrlić i Nikola Kojo poslije jednog snimajućeg dana filma "Lepa sela, lepa gore" odveli u bolnicu na liječenje.

- Ne znam da li je bio Manda u toj grupi, ali bili su Bjela i Kojo. Bilo je još par ljudi. Bilo je svima jasno da moram da odem. Nije bilo nikakve specijalne prisile. Njima je bilo jasno da je meni neophodna pomoć. Zanimljivo je što to nisu uradili samo jednom nego više puta - rekao je glumac.