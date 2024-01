Terminator o privođenju na aerodromu: Inače platim 500 dolara za to

Arnold Švarceneger (Schwarzenegger) nedavno je zadržan na aerodromu u Minhenu jer carini nije prijavio jedan skupocjeni sat, a sada se tokom aukcije u Kicbilu u Austriji, našalio na račun nezgodne situacije.

Inače, sat je prodan za iznos od 270.000 eura, a novac će dobiti dobrotvorna organizaciji za pomoć klimatskim inicijativama, objavila je klimatska skupina koju je osnovao.

- Mislim, uvijek započinjemo stvari s puno drame. To je ono što smo vidjeli jučer. Možete li vjerovati da sam odjednom bio u lisicama - rekao je.

Terminator je dodao da ga nisu priveli zbog sata, nego zbog "vruće noći" s djevojkom Heder Miligan (Heather Milligan), piše TMZ.

- Nevjerojatno je. Ozbiljno, žena na carini mi je rekla: "Ako se ne budete dobro ponašali stavit ću vas u lisice". Ja sam rekao: 'Hej, to je okej. To je sjajna stvar jer inače platim 500 dolara za to - rekao je.

Dodao je da su carinici, nakon što su pronašli sat brenda "Audemars Piguet", počeli su tražiti i drugi, ali ga nisu pronašli.