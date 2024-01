U kinu Meeting Point izbor filmova nominovanih za Oskara

Na kraju ovog mjeseca repertoar kina Meeting Point u znaku je filmova nominovanih za nagrade Oskar. Do 31. januara u terminima u 17:30 sati i u 20:30 sati na programu su filmovi: "Oppenheimer" (Christopher Nolan) koji ima 13 nominacija za Oskara, "Uboga stvorenja" (Poor Things) Yorgosa Lanthimosa s 11 nominacija, „Ubistva pod cvjetnim mjesecom" (Killers Of The Flower Moon) Martina Scorseseja s 10 nominacija, „Barbie“ Grete Gerwig s osam nominacija, „Anatomija pada“ (Anatomy Of A Fall) Justine Triet s pet nominacija, „Napoleon“ Ridleyja Scotta s tri nomincije i „Prošli životi“ (Past Lives) Celine Song koji ima dvije nominacije za Oskara.

"Prošli životi"

„Prošli životi“ Celine Song osvojio je dvije nominacija za Oskara za najbolji film i za originalni scenarij.

Film o preispitivanju životnih izbora i razmišljanju o životima koje smo možda mogli živjeti da smo negdje u prošlosti pošli drugim putem… Opisivan kao spoj "Prije svitanja" i "Raspoloženi za ljubav", ovaj melanholični romantični prvjenac kanadsko-korejske autorice Celine Song nije prestao oduševljavati publiku i kritiku od svoje premijere na Sundanceu.

U kinu Meeting Point 24.1. u 17:30 sati, 27.1. u 20:30 sati i 30.1. u 17:30 sati.

Najveći broj nominacija za Oskara dobio je biografski film "Oppenheimer“ u režiji Christophera Nolana.

U kinu Meeting Point 24.1. u 20:30 sati, 28.1. u 17:30 sati i 31.1. u 20:30 sati.



„Barbie“, koja je uz film „Oppenheimer“ obilježila proteklu godinu i dominirala kino-blagajnama, osvojila je osam nominacija. Roza avantura koja oduševljava sve generacije. Ulogu najpoznatije lutke preuzela je Margot Robbie, a njenu bolju polovinu Kena glumi Ryan Gosling.

U kinu Meeting Point 25.1. u 17:30 sati i 28.1. u 20:30 sati.

„Anatomija pada“ Justine Triet ima pet nominacija za Oscara: za najbolji film, režiju, najbolju glumicu, originalni scenarij i montažu.

Pobjednik Filmskog festivala u Kanu 2023., a onda i osvajač brojnih drugih nagrada, uključujući čak šest nagrada Evropske filmske akademije, među kojima i za najbolji film, režiju, glavnu glumicu i scenarij, ovaj je film priča o ženi osumnjičenoj za ubojstvo supruga i njihovom slijepom sinu koji se, kao jedini svjedok događaja, nalazi usred moralne dvojbe.

U kinu Meeting Point 25.1. u 20:30 sati i 29.1. u 17:30 sati.

„Uboga stvorenja“ reditelja Yorgosa Lanthimosa nominovan je za Oskara u 11 kategorija od kojih i u kategoriji za najbolji film godine, najbolju režiju i najbolju glumicu, koju je ponijela Emma Stone, a za najbolju sporednu mušku ulogu nominovan je Mark Ruffalo. Film je na Festivalu u Veneciji nagrađen Zlatnim lavom.

U kinu Meeting Point 26.1. u 17:30 sati, 29.1. u 20:30 sati i 31.1. u 17:30 sati.

Historijski spektakl "Napoleon"

Redatelju Martinu Scorseseu ovo je 10. nominacija za režiju, a njegov film „Ubistva pod cvjetnim mjesecom“ (nominovan između ostalog za najbolji film i adaptirani scenarij) zaradio je ukupno 10 nominacija. Lily Gladstone nominovana je za najbolju žensku glavnu ulogu, a Robert De Niro za sporednu mušku. Osim toga, Lily Gladstone ulazi u historiju Oskara kao prva Indijanka nominovana za najbolju glumicu.

U kinu Meeting Point 26.1. u 20:30 sati.

Historijski spektakl "Napoleon" ima tri nominacije za Oskara za kostimografiju, produkciju i vizualne efekte.

Film prikazuje uspon i vladavinu jednog od najpoznatijih francuskih vođa svih vremena, Napoleona Bonapartea, a u naslovnoj ulozi je Joaquin Phoenix.

U kinu Meeting Point 27.1. u 17:30 sati i 30.1. u 20:30 sati.

Ulaznice su u prodaji po cijeni od 8 KM, za studente i penzionere 5 KM.