Glumac izvadio zub zbog snimanja filma

Ko je gledao film "Mamurluk", onda se sigurno sjeća scene u kojoj Stuart, kojeg glumi Ed Helms, ostaje bez prednjeg zuba. Jedini razlog zašto je u filmu sve izgledalo tako realistično jest činjenica da je Ed izvadio umjetni zub i nastavio snimati.

Naime, onaj koji mu nedostaje u filmu nedostaje mu i u stvarnom životu jer mu nikad nije izrastao pa na tom mjestu ima umjetni koji je ugradio kad je bio tinejdžer.

- Potpuno je stvarna scena. Imam implantat. Trajni zub nikad nije izbio, a sa 16 godina su mi ugradili implantat - rekao je Helms za People 2009. godine, u vrijeme izlaska filma.



Produkcija je prvo htjela da glumac stavi lažne zube, no njemu se nije svidjelo kako izgleda s njima, pa se odlučio na malo drastičniji korak.

- Radili smo različite testove s protetikom i zatamnjivanjem i ništa nije upalilo. Nisam baš htio vaditi svoj implantat jer su mi usta zdrava, ali sam razgovarao sa svojim stomatologom i on je rekao: "Da, mi to možemo!" Moj zubar je bio jako zainteresiran za to - rekao je Helms.