Robert De Niro (80) o devetomjesečnoj kćerki: Dovoljno je i samo da me pogleda

Robert De Niro (80) progovorio je o svojoj devetomjesečnoj kćerci Giji koju je dobio u aprilu prošle godine s djevojkom Tifani Čen (Tiffany Chen, 65). Gia je glumčevo sedmo dijete.



- Ja sam 80-godišnji tata i to mi je super. Sve ono oko čega sam opsjednut ili zabrinut jednostavno kao da nestane čim je pogledam. To je čudesno. Toliko je nježna, dovoljno je i samo da me pogleda. Sve promatra, stvarno zanimljivo. Želim biti tu koliko god mogu da uživam s njom - ispričao je glumac u intervjuu za AARP The Magazin.