Zvijezda serije "Zlatni kavez" Afra Saračoglu: Rijetko kupujem stvari poput odjeće, uglavnom ulažem u samorazvoj

Talentirana turska glumica Afra Saračoglu (27) oduševljava gledaoce u seriji "Zlatni kavez" koja se emitira na Novoj BH.



Nakon serije „Fazilet i njene kćeri“, nastavlja podizati prašinu, kako talentom, tako i ljepotom. Afra Saračoglu, koja je u svojoj karijeri ostvarila više uspješnih projekata, iskreno je progovorila o svojoj karijeri.

Čarobna strana

Za početak, recite nam više o sebi. Kakvi ste, šta volite…?

- Odvažna sam, zabavna i luckasta. Većinu toga mogu okrenuti na šalu. Humanistica sam, perfekcionistica, vrlo sam detaljna. Bavljenje detaljima katkad me umara. Rijetko kupujem stvari poput odjeće. Uglavnom ulažem u samorazvoj. Vrijeme provodim baveći se stvarima koje imaju veze s granama umjetnosti paralelnima s mojim zanimanjem. Emocionalno gledano, prije sam bila zatvorenija. Uz glumu sam počela osjećati više empatije i bolje razumjeti ljude. Počela sam više voljeti ljude, životinje, stabla i boje.

U poslu Vam ide odlično, trenutno ste angažirani u popularnoj seriji „Zlatni kavez“, ali kako stojite s hobijima u privatnom životu?

- Zbog svog posla volim puno čitati i putovati. Iako trenutno zbog količine posla, nažalost, ne mogu odvojiti vremena za putovanja, obožavam upoznavati nove ljude i slušati njihove priče. To me hrani kad likovima dajem dušu. Za mene je to čarobna strana ovog posla. Gluma je zahtjevan posao. Osim pred kamerama, i iza njih se na ulici često susrećete s fanovima.

Imate li moto koji Vas vodi kroz takav život?

- Najvažnije je nikada ne odustati. Moj je cilj ići dalje na ovom putu u koji vjerujem. Trajati.